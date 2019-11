Die 5. Jahreszeit hat im Werdenberg begonnen Die Näblschränzer Buchs sowie die Gämselibögg und Junggugga Gams sind bereits im Fasnachtsfieber. Hanspeter Thurnherr

Die Gämselibögg sind für die Fasnacht 2020 bestens bereit. (Bild: Hanspeter Thurnherr)

Pünktlich um 11.11 Uhr zog gestern Montag die Buchser Guggamusik Näblschränzer mit lautstarken Klängen ins Pärkli beim Rathaus ein und eröffnete so die fünfte Jahreszeit – auch bekannt als die närrische Zeit. Denn noch bevor der Winter richtig Einzug gehalten hat, beginnt jeweils am 11.11. für richtige Fasnächtler die wichtigste Zeit des Jahres.

Auftakt zur Fasnacht gestern um 11.11 Uhr durch die Buchser Näblschränzer beim Buchser Rathaus. (Bild: Hanspeter Thurnherr)

Die Nebeldecke weggeschränzt

Die Näblschränzer machten dabei ihrem Namen alle Ehre. Denn nach wenigen musikalischen – oder im Guggajargon: kakofonischen – Klängen, lichtete sich die Nebeldecke über dem Pärkli ein wenig und die Sonne startete einen scheuen Versuch, das Konzert mit ihren Strahlen sowohl die Musiker wie die Zuhörer etwas zu erwärmen.

Unter ihnen war auch eine Gruppe der befreundeten Gugga Burgfätzer aus Malix, die mit lautstarkem Applaus und Tanzbewegungen zur Musik für richtiges Fasnachtsfeeling sorgten.

Den Näblschränzern stehen in dieser Guggasaison zwei Höhepunkte bevor. Bereits am 12. Januar sind sie zum grossen österreichischen Narrentreffen als eine von vier ausländischen Gruppen im vorarlbergischen Schlins eingeladen. Und am Hauptfasnachtswochenende vom 21. bis 23. Februar sind sie drei Tage in Weingarten im Allgäu zu Gast.

Die Junggugga Gams gab mächtig Gas und riss mit ihrem Sound das Publikum mit. (Bild: Hanspeter Thurnherr)

Minimönsterli zum Auftakt

Der Auftakt zur Gamser Fasnacht um 19.19 Uhr war fulminant und lautstark. Die Gämselibögg und die Junggugga spielten gleich gemeinsam den Fasnachtsmarsch und liessen ein Minimonsterkonzert folgen. Dann unterhielt jede der beiden Formationen das zahlreiche Publikum mit den je eigenen einstudierten Stücken - und schon war die richtige Fasnachtsstimmung da. Damit ist auch klar, dass die beiden Guggen für den Höhepunkt ihrer Fasnachtszeit, den drei närrischen Tagen vom 7. bis 9. Februar im eigenen Dorf, bestens vorbereitet sind.