Paketzulieferer DHL zieht von Buchs nach Sennwald DHL Express will die ehemaligen Kelag-Hallen in Sennwald umnutzen. Der Standort in Buchs wird geschlossen.

Der Standort in Buchs wird geschlossen. DHL Express möchte die Kelag-Hallen in Sennwald umnutzen. Bild: Corinne Hanselmann

Sennwald Beim Bauamt der Gemeinde Sennwald liegt noch bis kommenden Montag ein Baugesuch der DHL Express (Schweiz) AG auf. Der Paketzulieferer will die Hallen der früheren Kelag AG umnutzen.

DHL Express wird in Sennwald einen neuen Standort beziehen und den derzeitigen Standort in Buchs schliessen, heisst es bei der Medienstelle des Unternehmens auf Anfrage des W&O. Es handle sich bei dieser Massnahme lediglich um einen Umzug an einen etwas grösseren Standort, um dem Volumenwachstum der letzten Jahre gerecht zu werden und Kapazitäten für langfristiges Wachstum weiter ermöglichen zu können. DHL ist nach eigenen Angaben «das weltweit führende Logistikunternehmen».

DHL hat den Standort Buchs 2004 eröffnet

DHL Express war über 18 Jahre lang an dem derzeitigen Standort in Buchs und hat in diesem Zeitraum die operativen Volumina nahezu verdreifacht. «Die Anzahl der Touren hat sich nahezu verdoppelt», sagt Michael Jutzi, Director Marketing & Business Development bei DHL Express (Schweiz) AG. «Die Nutzung des neuen Standortes in Sennwald wird identisch sein mit dem derzeitigen Betrieb in Buchs und ebenso die Funktion als Distributionsbasis für internationale Express-Sendungen sowie nationale Pakete haben», erklärt Jutzi weiter.

Zusätzliche Arbeitsstellen am Standort Sennwald sind derzeit nicht geplant. «Natürlich evaluiert DHL Express seine Ressourcenplanung und den Personalbestand anhand der Paketvolumen regelmässig. Aber der Umzug als solcher ist nicht Auslöser für Veränderungen hinsichtlich des Personalbestands», heisst es weiter.

Ein Neubau kam für DHL nicht in Frage

Dass sich DHL Express zum Umzug ins Sennwalder Industriegebiet entschlossen hat, begründet Michael Jutzi folgendermassen: «Ein wichtiges Kriterium war sicherlich die Verfügbarkeit eines angemessenen und bereits bestehenden Gebäudes, welches optimal den Anforderungen an Fläche und Hallen entspricht. Ein Neubau wurde seitens DHL Express nicht in Betracht gezogen. Der Faktor Zeit war zudem ein wesentlicher Faktor, wie selbstverständlich auch eine optimale Verkehrsanbindung.» Die Kelag-Hallen befinden sich in unmittelbarer Nähe der Autobahn- ein-/ausfahrt Sennwald.

Arbeiten fertig bis kommenden Frühling

Gemäss Baugesuchsunterlagen sollen die Umbauarbeiten etwa im August 2022 beginnen und im März kommenden Jahres vollendet sein.

Es werden unter anderem Tore eingebaut und zusätzliche Parkplätze erstellt. Die Bausumme wird mit 1,2 Millionen Franken angegeben.