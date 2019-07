Deutlich weniger Stellensuchende in den Regionen Werdenberg und Toggenburg Der Rückgang der Stellensuchenden innert Jahresfrist lag in den Regionen Werdenberg und Toggenburg über dem kantonalen Mittel. Heini Schwendener

Im Baugewerbe des Kantons St. Gallen hat zwischen Juni 2018 und Juni 2019 die Zahl der Stellensuchenden mässig zugenommen. (Bild: Heini Schwendener)

Die Zahl der Stellensuchenden hat sich zwischen Mai und Juni im Wahlkreis Werdenberg um 4,3 und im Wahlkreis Toggenburg um 3,5 Prozent verringert (vgl. Tabelle). Diese Zahlen sind besser als der Durchschnittswert im Kanton mit einem Minus von 2,9 Prozent bei den Stellensuchenden.

Vergleicht man die Juni-Werte mit jenen vor einem Jahr, dann ergibt sich sogar ein Minus bei den Stellensuchenden von 12,4 Prozent im Toggenburg, 10,9 Prozent im Sarganserland und 5,2 Prozent im Werdenberg. Im Kantonsdurchschnitt sank die Zahl der Stellensuchenden im Vorjahresvergleich hingegen lediglich um 1,2 Prozent.

Junge Stellensuchende profitieren von Entwicklung

Die Zahl der Arbeitslosen in der Region Werdenberg, die Ende Juni dieses Jahres beim Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) in Sargans gemeldet war, ist deutlich tiefer als noch vor einem Monat, nämlich 337 gegenüber 378. Dies entspricht einem Minus von 10,9 Prozent. Beim RAV Wattwil waren für das Toggenburg 330 Arbeitslose registriert, das ist ein Plus von 4,4 Prozent gegenüber dem Monat Mai.

Das kantonale Volkswirtschaftsdepartement schreibt in seiner Medienmitteilung über die Arbeitsmarktsituation im Kanton St. Gallen im Monat Juni:

«Die Zahl der stellensuchenden Jugendlichen und Erwachsenen ist gegenüber dem Vorjahr überdurchschnittlich zurückgegangen, und zwar um knapp 5 Prozent. Bei den älteren Stellensuchenden ab 50 Jahren haben sich die Werte kaum verändert.»

Die Zahl der Stellensuchenden im Kanton St. Gallen ist in den vergangenen zwölf Monaten im produzierenden Sektor um rund 200 Personen angestiegen, was knapp 6 Prozent entspricht. Hingegen sei bei den Dienstleistungen in einzelnen Branchen wie etwa dem Detailhandel und dem Gastgewerbe eine deutliche Abnahme feststellbar, heisst es in der Medienmitteilung. In den Finanzdienstleistungen ist die Zahl der Stellensuchenden angewachsen.

Gemäss dem Trend-Barometer der kantonalen Fachstelle für Statistik ist in den kommenden Monaten damit zu rechnen, dass die Zahl der Stellensuchenden die Vorjahreswerte leicht übertreffen wird.