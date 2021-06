Gams Mutationen im Vorstand der Junggugga: Désirée Meishammer ersetzt Dominic Nuber als Präsident An der Hauptversammlung der Junggugga Gams wurde ein neuer Vorstand aufgestellt.

Die Vorstandsmitglieder (von links): Selina Kremmel, Désirée Meishammer, Martina Kaiser und Christian Forrer. Bild: PD

(pd) Am vergangenen Samstag konnte die Junggugga Gams die ordentliche Hauptversammlung abhalten. Die Hauptversammlung wurde durch den Präsidenten Dominic Nuber eröffnet. Aufgrund der Absage der diesjährigen Fasnacht konnte nicht wie üblich mit dem Rückblick gestartet werden.

Die fasnachtlose Zeit nutzte die Junggugga für eine grosszügige Renovation des Probelokals. Etliche Stunden wurde fleissig gesägt, zusammengeschraubt, gestrichen sowie eine neue Musikanlage und Lichter angebracht. Das bestehende Inventar wurde geprüft und ausgemistet. An der Hauptversammlung wurde nochmals ein grosses Dankeschön an das Umbauteam sowie an einige externe Helfer ausgesprochen.

Aufgrund dieses Umbaus des Probelokals verzeichnete Kassierin Selina Kremmel verständlicherweise ein leichtes Defizit in der Erfolgs- und Bilanzrechnung.

Mutationen im Vorstand

Leider gaben in diesem Jahr wieder einige Mitglieder den Austritt aus der Junggugga. Mit kräftigem Applaus und einem kleinen Geschenk wurden Lois Cancela Antelo, Chiara Brauchli und Celina Lepenik verabschiedet.

Nach langjähriger Ausübung des Präsidentenamtes hat Dominic Nuber seinen Rücktritt aus dieser Vorstandstätigkeit mitgeteilt. Als Nachfolgerin, durch die Mitglieder einstimmig gewählt, rückte die Vizepräsidentin Désirée Meishammer nach.

Zudem haben die zwei Beisitzer, Pascal Alder und Simon Hardegger, ebenfalls den Rücktritt aus dem Vorstand mitgeteilt. Glücklicherweise bleiben die drei aber weiterhin als Mitglieder erhalten. Mit einem kräftigen Applaus verabschiedete die Junggugga die Aktuarin Chiara Brauchli.

So musste an der Hauptversammlung eine Neuorganisation des Vorstandes vorgenommen werden. Als Vizepräsident wurde das langjährige Mitglied Christian Forrer einstimmig durch die Mitglieder gewählt. Die bisherige Kassierin Selina Kremmel übergab ihr Amt an Martina Kaiser und übernimmt nun das Amt der Aktuarin.

Der Vorstand setzt sich neu wie folgt zusammen: Präsidentin Désirée Meishammer, Vizepräsident Christian Forrer, Kassierin Martina Kaiser, Aktuarin Selina Kremmel.

Junggugga hofft auf Probenstart im September

Nach dieser grossen Mutation wurde die kommende Fasnachtssaison durch den Dirigenten und Tourenmanager Pascal Alder vorgestellt. Mit grosser Vorfreude hofft die Junggugga, dass im September mit den Proben begonnen und die kommende Fasnachtssaison durchgeführt werden kann. Die zügig vorangegangene Hauptversammlung wurde durch das Schlusswort der neugewählten Präsidentin beendet.

Wer Interesse hat, Mitglied der Junggugga Gams zu werden, kann sich unter www.junggugga-gams.ch oder bei jedem Jungguggamitglied melden oder beim Neumitgliederabend am Samstag, 28. August, im Probelokal vorbeischauen.