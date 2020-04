Der Zweckverband «Logopädische Vereinigung Werdenberg» wird aufgehoben Ein Ja war in allen sechs Werdenberger Gemeinden notwendig, und es war unbestritten.

Wort-Training beim Sprachtherapeuten Bild: Frank Herrmann -photowahn/Fotolia

Die Stimmberechtigten in den sechs Werdenberger Gemeinden haben an der Urnenabstimmung grossmehrheitlich Ja gesagt zur Auflösung des Zweckverbandes «Logopädische Vereinigung Region Werdenberg». Der Anteil an Ja- Stimmen beläuft sich in Wartau auf 84,6 %, in Sevelen auf 86,3 %, in Buchs auf 84,4 %, in Grabs auf 89,1 %, in Gams auf 90,2 % und in Sennwald auf 89,4 %.

Ein Fachgruppe für den Erfahrungsaustausch

Neu werden die Stadt Buchs und die Gemeinden Wartau, Sevelen, Grabs, Gams und Sennwald die logopädischen Dienstleistungen selbst erbringen. Die Auflösung des Zweckverbandes bringe für die Betroffenen keine Nachteile, hiess es im Gutachten, denn logopädische Massnahmen würden heute in allen Gemeinden vor Ort erbracht. Um die gute Zusammenarbeit und den Erfahrungsaustausch unterhalb der Gemeinden auch in Zukunft zu gewährleisten, soll eine «Logopädische Fachgruppe Werdenberg» geschaffen werden.