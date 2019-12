Der Toggenburger Skispringer Lars Künzle flog allen davon Am vergangenen Wochenende starteten die Skispringer des SSC Toggenburg in ihre Wintersaison. In Kandersteg fanden auf gut präparierten Schanzen und fairen Wetterbedingungen die ersten Wettkämpfe der nationalen Serie Helvetia Nordic Trophy statt.

Drei Starts – drei Siege: Der Toggenburger Lars Künzle dominierte in Kandersteg die Konkurrenz. Bild: PD

(pd) Dabei konnte der Toggenburger Lars Künzle an seine Leistungen der Sommersaison anknüpfen. In der Kategorie U13 sprang er am Samstag auf der HS74-Schanze mit 64 und 68 Metern allen davon. Beim Langlauf in der Nordischen Kombination sorgte er für eine faustdicke Überraschung. Ihm gelang in dieser Sparte sein erster Sieg knapp vor einem laufstarken Athleten vom einheimischen Verein aus Kandersteg. Überglücklich strahlte er über diesen gelungenen Start-Ziel-Sieg. Auch am Sonntag gewann er mit Weiten von 68 und 69,5 Metern souverän.

Randy Lemmenmeier springt aufs Podest

Die Brüder Dario und Randy Lemmenmeier, ebenfalls vom SSC Toggenburg, starteten auf der HS27-Schanze. In der Kategorie U10 wurde Dario Lemmenmeier am Samstag Fünfter und in der Nordischen Kombination Vierter. Am Sonntag wurde er Neunter. Randy Lemmenmeier sprang in der Kategorie U13 am Samstag auf 17,5 und 21 Meter und wurde damit Fünfter. In der Nordischen Kombination lief er als Vierter ins Ziel. Für den Sonntag nahm er sich vor, aufs Podest zu springen. Dieses Unterfangen gelang ihm mit Weiten von 20 und 18 Metern. Dies bedeutete in der Endabrechnung Platz drei.