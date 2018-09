«Summer Extension»-Party im Fabriggli: Der Sommersonne nachgespürt Die «Summer Extension»-Party im Fabriggli verfolgte ein edles Ziel. Doch mit der passenden Musik gelang es tatsächlich, den Winter nochmals auf Distanz zu halten. Christopher Eggenberger

Der Name von Florian Summer ist Programm. Mit seinen Songs machte er den Sommer musikalisch spürbar. (Bild: Christopher Eggenberger)

Das Gefühl von Sommer noch ein bisschen bewahren: Unter diesem Motto traten am Samstagabend drei musikalische Acts auf die Bühne des Buchser Fabriggli. Mit vereinten Kräften heizten The Real Ranger, Kaufmann und Florian Summer dem Publikum noch einmal ein. Die Gäste bekamen eine breite Palette geboten: von melancholischem Rock-Pop zu Mundart-Elektro-Pop. Und daneben überlebensgrosse Lollipops.

Käuflich, aber mit Grenzen

Mit Klassikern von Chuck Berry und The Clash hielten The Real Ranger ihr Versprechen von einem «chilligen Anfang» ein. Und nachdem den Freizeitpoprockern aus dem Werdenberg und Sarganserland mit ihren unterhaltsam interpretierten Covers der Erfolg schon sicher war, ging es schliesslich doch noch in die emotionale Tiefe: Den Radiohead-Erfolg «Creep» macht sich Sänger Christoph Steuble jeweils dermassen zu eigen, dass es fast ein bisschen «gruselig» ist. So einer kann sich dann auch Starallüren leisten, also sei an dieser Stelle festgehalten: «Ewigi Liebi» wurde (trotz mehrfachem Wunsch) nicht dargeboten. Man sei zwar schon käuflich, aber nicht für alles.

Kaufmann mit Débutalbum

Die zweite Band des Abends, Kaufmann, kommt aus Chur. Dass die vier Musiker um den Frontmann Reto Kaufmann etwas auf dem Kasten haben, bewiesen sie schon 2017 mit dem Sieg beim Talentwettbewerb BandXost. Derzeit sind sie mit ihrem Débutalbum auf Tour, die noch bis weit in den kalten Winter dauert. Kaufmann wird das aber kaum etwas ausmachen, denn im gleichnamigen Titelsong heisst es: «I bin dr König vu dr Nacht und d Nacht bin i bis d Sunna wieder lacht».

Die kalte Jahreszeit wurde aber zum Schluss definitiv noch ein wenig zurückgedrängt, als nämlich Florian Summer auftrat. Der macht seinem Nachnamen alle Ehre: Seine Songs haben nämlich praktisch durchgehend einen Bezug zum «Summer». Rimini, Pedalo, Cabrio. In seiner Musik gehe es um «dieses freie, unbeschwerte Gefühl, das man bei den ersten Sonnenstrahlen des Sommers bekommt», sagte Florian Summer einmal. Und darauf freuen wir uns doch jetzt schon wieder.