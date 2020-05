«Der schlaue Fuchs» hilft Buchser Unternehmen mit gratis Desinfektionsmittel Marketing Buchs hat ein Hilfspaket für Unternehmen geschnürt. Es soll rasche Unterstützung bieten.

Marketing Buchs gibt an Unternehmen kostenlos Desinfektionsmittel ab. Nik Roth

(pd/wo) Er wünsche sich sehr viel Solidarität in dieser Krisenzeit, sagt Harry Müntener, Geschäftsführer von Marketing Buchs.

«Diese Krise spürt jeder, aber nicht jeder gleich. Die einen haben keinerlei finanzielle Einbussen, andere eine Lohnkürzung und dann gibt es solche, die erhebliche finanzielle Verluste erleiden und um die eigene oder betriebliche Existenz kämpfen.»

Harry Müntener, Geschäftsführer Marketing Buchs. PD

Vor allem auch kleine Betriebe und Ein-Personen-Unternehmen brauchen in dieser Ausnahmesituation rasche Unterstützung. Marketing Buchs hat gemeinsam mit lokalen und regionalen Sponsoren ein Hilfspaket mit dem Slogan «Der schlaue Fuchs hilft in Buchs», für den Handel, das lokale Gewerbe und Vereine geschnürt.

Gratis Desinfektionsmittel als ersten Schritt

In einem ersten Schritt werden Handdesinfektionsmittel mit einem Marktwert von 30000 Franken gratis an lokale Betriebe abgegeben. Jeder Handels- oder Gewerbebetrieb von Buchs, unabhängig ob er ein Mitglied von Marketing Buchs ist oder nicht, bekommt am Montag, 11. Mai, zwischen 10 und 12 Uhr, an der Bahnhofstrasse 7, beim Haupteingang der Mobiliar-Versicherung gratis einen 5-Liter-Kanister Handdesinfektionsmittel im Wert von 120 Franken. Das schreibt Marketing Buchs in einer Mitteilung. Details zur Aktion und das Anmeldeformular sind auf der Website www.marketingbuchs.ch zu finden.

Unterstützer gesucht für weitere Aktionen

Harry Müntener von Marketing Buchs plant weitere Solidaritätsaktionen, um das lokale Gewebe oder die Vereine zu unterstützen. Interessierte Privat- und Geschäftspersonen, Firmen oder Stiftungen können sich direkt bei info@marketingbuchs.ch melden.