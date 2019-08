Der Ringerclub Oberriet-Grabs will in dieser Saison aufs Podest Mit der Meisterschaft 2019 geht die Vision 2020 in die Endphase. Das Minimalziel heisst Medaille.

Die gesamte Crew des RC Oberriet-Grabs ist gespannt auf die neue Challenge-League-Saison. (Bild: PD)

(mz) In der Vision 2020 des RC Oberriet-Grabs wurden vor fünf Jahren ehrgeizige Ziele gesetzt. Einige konnten bereits erreicht werden. Darunter der Einsatz einer eigenen zweiten Mannschaft in der 1. Liga, vier internationale Ringer und Ringerinnen, welche die Farben des RCOG auf der ganzen Welt vertreten, ein nach wie vor schweizweit starker Nachwuchs, neue Vereinsanlässe, welche von vielen Clubmitgliedern besucht werden und noch einiges mehr.

Etwas mehr Zeit, als zu Beginn eingerechnet, benötigt momentan noch die Umsetzung eines Nachwuchskonzepts. Ausserdem steht dem RC Oberriet-Grabs noch eine Knacknuss bevor: Wiederaufstieg in die oberste Schweizer Ringerliga.

Der Technische Leiter des RCOG, Silvan Steiger, äussert sich zum Saisonziel wie folgt: «Die Vision 2020 hat die Zielsetzung den Wiederaufstieg in die höchste Ringerliga. Für dieses Unterfangen haben wir noch zwei Saisons Zeit. Um diesem Ziel ein grosses Stück näher zu kommen, muss eine Medaille das Minimalziel sein. Wenn alle gesund und verletzungsfrei bleiben, ist dieser Mannschaft einiges zuzutrauen.»

Realistisches Ziel auch dank Rückkehrern

Trainer Andri Vishar blickt zuversichtlich in die neue Saison: «Nebst guten Ringern mit einer Doppellizenz können wir in diesem Jahr auch wieder auf die Unterstützung von Flavio Freuler und ein bis zwei andere Ringer, welche ein Comeback geben werden zählen. Dadurch sehe ich das Ziel als durchaus realistisch an.»

Steiger ist überzeugt: «Diese junge Mannschaft kann uns in dieser Saison viel Freude bereiten.»

Das Erreichen des sportlich grössten Zieles, dem Wiederaufstieg in die oberste Schweizer Liga bis ins Jahr 2020, muss laut der Vision 2020 bis spätestens Ende der nächstjährigen Saison erreicht werden. Ein wichtiger Bestandteil hinsichtlich dessen ist logischerweise ein geeigneter Coach.

Bereits zwei Mal hat sich diese Position seit beginn der Zielsetzung Wiederaufstieg nun geändert. Andri Vishar tritt seit Frühling nun in die Fussstapfen von David Borsos und wird diesen Herbst während der Liga seine erste Gelegenheit erhalten, sich zu behaupten.

Ein Heimkampf findet in Grabs statt

Der RC Oberriet-Grabs trifft in der Ost-Gruppe auf die Teams aus Sense, Brunnen und Thalheim. Am 28. September trägt der RCOG in der Turnhalle Kirchbünt in Grabs seinen Heimkampf gegen Thalheim aus. Die Saison beginnt mit dem Auswärtskampf am 7. September in Sense. (mz)