Ringen Der RCOG blieb chancenlos: Klare Niederlage der jungen Rheintaler gegen den Schweizer Meister aus Luzern Der Ringerlcub Oberriet-Grabs schonte gegen den Schweizer Meister einige Ringer und verlor mit 13:26 Punkten. os. Der Fokus liege auf dem Kampf von nächster Woche gegen die RR Schattdorf.

Maurus Zogg in Rot vom RCOG zeigte einen tollen Kampf und schulterte Jonas Bossert. Bild: Dominik Steiger

Ringen In der Woche vor dem wichtigen Rückkampf gegen die RR Schattdorf (die Hinrunde ging mit 20:20 unentschieden aus) trat der Ringerclub Oberriet-Grabs nicht in Vollbesetzung zum Kilbikampf gegen die RC Willisau Lions an. Ohne Doppellizenzringer und ohne die beiden Freistilspezialisten Andrii Vyshar und Milan Kriszan trat eine äusserst junge Mannschaft auf die Matte. Das Durchschnittsalter lag bei 21 Jahren.

Gegner reiste in der stärksten Besetzung an

Die Luzerner reisten hingegen mit ihrer aktuell stärksten Mannschaft ins Rheintal, vier Nationalkaderringer standen für die Willisauer auf der Wiegeliste. Entsprechend schnell war auch die erste Halbzeit vorbei. Nach knapp 20 Minuten waren die ersten fünf Kämpfe bereits durch. In der Gewichtsklasse bis 57 kg musste sich Simon Kehl dem starken Florian Schärli frühzeitig mit 0:16 geschlagen geben.

Das gleiche Resultat stand auch nach dem Schwergewichtskampf auf der Anzeige, Hubert Marszalek, der dieses Jahr bereits einige Kämpfe mit der zweiten Mannschaft des RCOG absolvieren konnte, wusste Nationalkaderringer Delian Alishahi nichts entgegenzusetzen. Den einzigen knappen Kampf des Abends zeigten bis 61 kg Greco Janis Steiger und Timon Zeder. Zeder gewann einen von beiden Ringern äusserst passiv geführten Kampf mit 1:1 Punkten lediglich dank der letzten Wertung. Bis 97kg Freistil stellte der RCOG keinen Ringer, Samuel Scherrer holte kampflos vier Mannschaftspunkte für Willisau.

Auch der letzte Kampf vor der Pause war eine klare Angelegenheit, Roman Kehl blieb bis 65kg im Freistil chancenlos gegen den routinierten Lukas Bossert und verlor vorzeitig durch technische Unterlegenheit. Das Heimteam lag zur Pause bereits mit 1:18 Punkten im Rückstand.

Einseitige Kämpfe auch in der zweiten Halbzeit

In der Begegnung bis 86kg Greco ging es im gleichen Stil weiter: Ilir Fetahu gab sich gegen Yanik Bucher keine Blösse und sicherte dem RCOG den ersten Sieg des Abends überlegen mit 16:0. Bis 70kg Greco traf Teamcaptain Andreas Vetsch auf Roger Heiniger. Beim Stand von 7:0 für Vetsch verletzte sich Heiniger und musste den Kampf frühzeitig aufgeben.

Die Begegnungen bis 80kg und bis 75kg Freistil gingen erwartungsgemäss klar an die RCW Lions, Raphael Baumgartner (bis 80kg) und Nicolas Steiger (bis 75kg) trafen auf Mavlaev Mansur und Tobias Portmann. Gegen die beiden Nationalkaderringer fanden die Montlinger Baumgartner und Steiger kein Konzept, beide mussten sich frühzeitig auspunkten lassen.

Ein Highlight war der Kampf bis 75kg Greco zwischen dem 21-jährigen Maurus Zogg und dem 32-jährigen Routinier Jonas Bossert. Bossert ging in der ersten Halbzeit mit 5:0 Punkten in Führung und musste in der zweiten Halbzeit wegen Passivität in die Bodenlage. Zogg punktete mit seiner starken Kopfklammer gleich doppelt und schulterte den Routinier bei der zweiten Aktion, womit auch dieser Kampf mit 4:0 Mannschaftspunkten endete.

Der sportliche Leiter, Silvan Steiger, fasste die Begegnung kurz zusammen: «Wir sind nicht mit der stärksten Mannschaft angetreten und waren gegen einen voll aufgestellten Schweizer Meister chancenlos. Der Fokus liegt auf dem Kampf nächste Woche gegen die RR Schattdorf, den wir unbedingt gewinnen wollen.»

Der RCOG organisiert für den Auswärtskampf in Schattdorf nächstes Wochenende einen Fancar. Informationen dazu folgen in den sozialen Medien, auf der Homepage und im Zeitungsbericht.

Zweite Mannschaft gewinnt gegen Winterthur

Das «Zwei» des RCOG traf in Schattdorf in der 1. Liga auf Winterthur und auf die Gastgeber. Gegen Winterthur konnten sich die Rheintal-Werdenberger mit 17:14 Punkten knapp durchsetzen, gegen Schattdorf setzte es eine hohe Niederlage ab. Die 1. Liga ist mit diesen beiden Kämpfen für den RCOG beendet, in den verbleibenden Runden hat das Team von den Coaches Beat Motzer und Michael Goldener ein «Freilos».