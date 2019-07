Ultratriathlet Robert Vuketic: «Der Quintuple wird eine körperliche Grenzerfahrung» Robert Vuketic ist der erste waschechte Buchser, der am Swissultra teilnimmt. Bisher hat er hauptsächlich auf Tempo trainiert und war bei kleineren Triathlons schon oft auf dem Podest. Er wird vom 27. bis 31. August den fünffachen Ironman bestreiten.

Trafen sich am Rhylauf in Oberriet: Robert Vuketic, Teilnehmer Quintuple und Daniel Meier, Initiator des Swissultra Triathlons (von links). (Bild: PD)

In 40 Tagen geht der Swissultra (12. bis 31. August) rund um das Freibad Buchs in seine vierte Runde. Erneut hat sich eine stolze Anzahl Athleten angemeldet, um sich dieser Herausforderung zu stellen. Einer von ihnen ist Robert Vuketic (Jahrgang 1973). Er ist der erste Buchser Teilnehmer dieses Ultratriathlon-Anlasses. Sein Wettkampfstart erfolgt in 55 Tagen, er bestreitet den fünffachen Ironman, genannt Quintuple.

Sie waren schon bei der ersten Swissultra-Ausgabe 2016 am Streckenrand dabei. 2019 stehen Sie nun selbst am Start. Warum erst jetzt?

Vuketic: Der Entscheid musste erst reifen. Man meldet sich nicht einfach so für einen Ultratriathlon an – dafür sollte man zuerst ein paar Jahre Erfahrungen sammeln. Ich bin stolz darauf, als erster Buchser am Swissultra teilzunehmen und habe immer gesagt: Wenn es hier mal einen Triathlon gibt, werde ich mitmachen. Dass es ein Ultratriathlon werden wird, hätte ich nie gedacht.

Sie waren schon immer sportlich. Aber Triathlet sind Sie eher zufällig geworden?

Vuketic: Das stimmt. Früher habe ich beim FC Buchs Fussball gespielt. Danach Eishockey bei den Werdenberg Sharks. Wegen Rückenproblemen musste ich schliesslich aufhören. Mein Physiotherapeut riet mir zu Crawl-Schwimmen. Ich habe es probiert – aber nach nur einer Länge war ich schon völlig kaputt. So schnell wollte ich natürlich nicht aufgeben, also habe ich einen Anfängerkurs besucht und bin in den SC Flös Buchs eingetreten. Bis zu meinem Umzug nach Männedorf vor fünf Jahren bin ich bei den Masters geschwommen. Durch das Schwimmen kam ich zum Triathlon.

Waren Sie gleich erfolgreich?

Vuketic: Nicht wirklich! Zwei Wochen vor dem Start habe ich mir noch ein Rennrad gekauft; beim Wettkampf wurde ich, so glaube ich, Drittletzter. Die Teilnahme weckte aber meinen Ehrgeiz. Beim nächsten Triathlon habe ich von etwa 100 Teilnehmern bereits den 32. Platz erreicht. Ein Jahr später habe ich dann am Halb-Ironman von Rapperswil teilgenommen.

Und Sie wurden schneller und schneller?

Vuketic: Ja, ich konnte meine Leistung kontinuierlich steigern. 2018 habe ich vier kleinere Triathlons gemacht und war viermal auf dem Podest. Am Ironman in New Orleans wurde ich Vierter in meiner Altersklasse. Kurz davor erreichte ich über die gleiche Distanz Platz fünf in Köln. So macht es natürlich Spass.

Beim Quintuple ist aber nicht nur Schnelligkeit gefragt, sondern auch Ausdauer: Fünf Tage gilt es, bis zum Ziel durchzuhalten. Sind Sie sich bewusst, worauf Sie sich da einlassen?

Vuketic: Ich habe mal zwei Ironman in sieben Tagen gemacht, das war schon ziemlich hart. Ich nehme am Swissultra einfach Tag für Tag. Ich weiss ungefähr, welches Tempo ich anschlagen möchte. Es wird sicher eine körperliche Grenzerfahrung. Aber die Monotonie macht mir keine Angst; ich kann problemlos ein paar Stunden auf dem Laufband an eine weisse Wand joggen. Die Strecken in Buchs kenne ich und sie gefallen mir. Ich mag kürzere Runden.

Haben Sie einen speziellen Trainingsplan für den Swiss- ultra?

Vuketic: Momentan bereite ich mich vor allem auf die Challenge Roth vor, die am 7. Juli stattfindet. Dafür trainiere ich etwa 15 Stunden pro Woche. Für den Quintuple trainiere ich nicht grundsätzlich anders. Ich hoffe einfach, dass ich dann am Wettkampf genug Schlaf kriege.

Welches Ziel haben Sie sich gesetzt?

Vuketic: Mein Ziel ist es, eine konstante Leistung zu bringen. Die Hauptsache ist erst einmal, überhaupt ins Ziel zu kommen. Ich weiss ungefähr, welche Leistung ich bringen kann, möchte meine Ziele und meine Strategie aber für mich behalten.

Wie hat Ihr Umfeld reagiert, als Sie sich für den Swissultra angemeldet haben?

Vuketic: Wenn ich vom Ultra- triathlon erzähle, höre ich oft Reaktionen wie «Bist du eigentlich nicht ganz dicht?». Viele können sich nicht mal einen einzigen Ironman vorstellen. Auch ich stand schon am Streckenrand und dachte: So was würde ich nie machen, das ist viel zu hart! Und dann reizt es dich doch. Ich freue mich sehr auf den Wettkampf, gerade weil er in Buchs stattfindet. In einer tollen Region, wo ich viele Leute kenne. (pd)