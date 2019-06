Interview Peter Kuster zieht Bilanz des Buchser Musicals: «Der ‹Orient Express› kam gut an» Seit 37 Jahren hat er in Buchs Opern und Musicals produziert. Mit dem «Orient Express» hat sich Peter Kuster nun von der regionalen Musicalszene verabschiedet. Ein Gespräch über sein Jubiläumsprojekt, Herausforderungen und die Zukunft des Musicals. Interview: Ursula Wegstein

Der «Orient Express» weckte bei Produktionsleiter Peter Kuster Jugenderinnerungen. (Bild: Adriana Ortiz Cardozo)

Vergangenen Samstag war nach 15 Vorstellungen Dernière des Musicals «Orient Express». Haben sich Ihre Erwartungen erfüllt?

Peter Kuster: Persönlich bin ich sehr zufrieden mit der Produktion. Der «Orient Express» war meine zehnte Produktion. Und insgesamt gesehen die beste. Auch von Unternehmerseite haben wir grosse Unterstützung bekommen. Zum Beispiel beim Aufbau. Aufzuhören mit dem Eindruck der Dernière im Kopf, ist ein wunderbares Gefühl.

Wie kam der «Orient Express» bei den Besuchern an?

Ich hätte mir mehr Zuschauer gewünscht. Vier Vorstellungen habe ich miterlebt, bei denen die Stimmung hervorragend war. Bei der Dernière ist der Funke übergesprungen. Etwa ein Viertel der Besucher hat das Geschehen auf der Bühne mit Lichtern begleitet. Das war eine wunderschöne Stimmung. Manchmal gab es frenetischen Applaus.

Wie war die Rückmeldung der Besucher?

Peter Kuster.

Wir haben gutes Feedback erhalten. Zum Beispiel von Unternehmen, die ganze Anlässe für ihre Mitarbeiter gebucht haben. So ergab eine Umfrage unter 170 Mitarbeitern und Kunden, dass 98 Prozent der Befragten gerne wieder an so einem Anlass teilnehmen würden.

Wie gut war die Auslastung?

Wir haben ungefähr 70 Prozent der Tickets verkauft. Das ist im Kulturbetrieb und in unserer Region an sich nicht schlecht. In der Zukunft muss man da allerdings Korrekturen vornehmen.

Was muss anders werden?

Die Zahl der Aufführungen mit 15 war zu hoch für unsere Region. Die Schlossfestspiele Werdenberg waren mit zehn Vorführungen ausverkauft. Vielleicht braucht es bei der Anzahl der Aufführungen eine leichte Korrektur nach unten.

Ist die Zeit der Musicals vorbei?

Die Musical-Welle in dieser Form ist etwas vorbei. Das Produkt an sich ist aber gut aufgenommen worden. Doch auch hier sind Korrekturen nötig. Das Musical-Publikum ist insgesamt in einem gewissen Alter. Zwar waren ein paar Jüngere dabei. Sie sind allerdings nur mitgekommen, weil ihre Eltern sie dazu eingeladen hatten. Wir brauchen also ein neues Produkt, mit dem wir neue Zuschauergruppen ansprechen.

Wie muss das Produkt sein?

Es braucht thematisch eine neue Ausrichtung. Es braucht andere, zugkräftige Themen. Wenn wir ein jüngeres Publikum ansprechen möchten, muss das nicht unbedingt mit einem Musical sein. Ausserdem müssen wir uns auch regional in Richtung Vorarlberg und Liechtenstein orientieren. Und dort zusätzliche Besucher generieren.

Sind die Tickets mit 69 Franken in der ersten Kategorie für Jüngere nicht schlicht zu teuer?

Wir hatten ein Frühbucherangebot und haben am Schluss die Preise um zehn Prozent gesenkt. Das hat jeweils die Ticketbuchungen gesteigert. Auch bei der Preispolitik müssen wir neue Überlegungen anstellen. Das junge Publikum pflegt einen anderen Lebensstil: Man ist viel spontaner, plant kurzfristig. Da ist es eher ungewöhnlich, langfristig einen Anlass in die Agenda zu nehmen.

Auch die Sponsorensuche verlief beim «Orient Express» schwieriger. Woran liegt das?

Auch bei den Sponsoren hat ein Umdenken stattgefunden: Ein Trend ist, dass man statt das Regionale zu fördern, lieber grosse schweizweite High-Level-Events unterstützen will. Das andere ist der Generationenwechsel bei den Unternehmern und in den Chefetagen: Entweder geht die Leitung in jüngere Hände. Oder die Unternehmen werden verkauft. Die Suche nach Sponsorengeldern fängt damit wieder von vorne an. Während das Herz des Seniors vielleicht fürs Musical schlug, hat der Junior andere Vorlieben und schwärmt zum Beispiel fürs Schwingen. Das macht die Suche nach Geldern sehr aufwendig. Weil Stiftungen mit Anfragen überflutet werden, ist es auch schwieriger geworden, Mittel von Stiftungen zu erhalten.

Wie sieht die Zukunft für Musicals im Werdenberg aus?

Ich glaube an das Potenzial. Und daran, dass man im Publikum etwas bewegen kann. Die Lokremise bietet dafür das perfekte Ambiente. Mein Rücktritt bietet nun die Möglichkeit, die Weiterentwicklung anzugehen. Ich bin überzeugt, dass es weitergeht. Als Erstes braucht es einen runden Tisch mit der Politik, den Behörden und den Kulturveranstaltern in der Region.