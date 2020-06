Der Lohn ist Stellensuchenden nicht das Wichtigste, wie ein Marktforschungsprojekt in der W&O-Region zeigt

Ziel der Müntener & Thomas AG ist es, Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammenzubringen. 1974 wurde mit der Gründung einer Personalberatung und Stellenvermittlung in Chur der Grundstein des Unternehmens gelegt. Bis heute entwickelt sich die Müntener & Thomas AG mit zehn Mitarbeitenden in der Region Südostschweiz und Liechtenstein zu einer starken Marke in den Bereichen Personalsuche, Kaderselektion, Nachfolgeplanung und Stellenvermittlung. Ihre Bewerbenden würden getreu dem Leitgedanken «bei Personalfragen persönlicher» beraten und man zeige ihnen passende Wege und Möglichkeiten auf, zeigt das Unternehmen auf.

Bei den Bewerberinnen und Bewerbern handelt es sich zu einem Grossteil nicht um aktiv Stellensuchende in gekündigtem Status. Es sind vor allem qualifizierte Mitarbeiter sowie Fach- und Kaderleute. Die meisten stehen zwar in einem festen Anstellungsverhältnis, würden jedoch gerne beruflich einen Schritt vorwärts gehen oder sich einfach neu ausrichten.

Daniel Bärtsch, stellvertretender Geschäftsleiter und Personalberater bei Müntener & Thomas, sagt: «Genau hier können wir als Personalberater einen Mehrwert für die Bewerber generieren, indem wir beraten sowie coachen und Joboptionen präsentieren. Denn am Markt ist die Nachfrage nach Fachkräften in den meisten Branchen zwar nicht mehr ganz so stark, aber immer noch vorhanden.»