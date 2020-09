Vincenzo Capozzi, der letzte italienische Barbiere in Buchs, geht nach 53 Jahren in Pension

Die Zeit scheint stehen geblieben zu sein im Coiffeursalon an der Unterstüdtlistrasse 10. Seit dem ersten Tag nämlich ist die Ausstattung mit Waschbecken, Coiffeurstühlen, Spiegelschrank und Wartebereich mit Eckbank und Tischchen dieselbe. Mit 82 Jahren schliesst der freundliche Italiener sein Geschäft.



Exklusiv für Abonnenten

Nach 53 Jahren ist Schluss: Der Buchser Barbiere Vincenzo Capozzi ist jetzt Pensionär. Bild Hansruedi Rohrer

53 Jahre lange war Coiffeurmeister Vincenzo Capozzi tätig, bediente die Kunden in seinem Herrensalon gekonnt, mit sehr viel Freundlichkeit, Humor und stets guter Laune. Doch seit Samstag ist Schluss: Vincenzo Capozzi ging mit 82 Jahren in seine verdiente Pension. Damit hat der letzte und einzige italienische Barbiere in Buchs aufgehört.

Unkomplizierte, bescheidene Art

In seiner bescheidenen Art verstand der Figaro gekonnt sein Handwerk. Er war gesprächig, und wie gesagt, immer freundlich aufgestellt. Er interessierte sich für seine Kundschaft und durfte auf viele Stammgäste zählen. Eine Voranmeldung war nicht nötig. Ganz unkompliziert betrat man den kleinen Salon und nahm, je nach Andrang, halt vorerst Platz auf der Bank. Auf einem kleinen Tischchen lag Lektüre. Oder man schaute einfach dem Meister seines Fachs ein bisschen zu, bis man an der Reihe war.

Einer der Stammkunden erinnert sich

Daniel Saluz aus Grabs ist – oder war – einer der Stammkunden. Schon als Kind durfte er mit seinem Vater in den Salon, und er habe es genossen, den Herren rund um das Wartetischchen zuzuhören. Er sagt über Vincenzo Capozzi: «Gerne bin ich zu ihm gekommen, um die Haare schneiden zu lassen. Klassisch hat er diese trocken geschnitten und liess die Schere schneidig schnippend gekonnt um das Haupt sausen. Er hatte sein Handwerk im Griff und frisierte Tausende Männerköpfe in all den Jahren. Auch eine traditionelle italienische Bartrasur konnte man haben, mit warmen Lappen, viel Seife und scharfem Rasiermesser. Gerne sprach er auch italienisch und verzieh mir grossmütig meine sprachlichen Limiten. Sein Salon war legendär; die Ausstattung zeigte sich noch bis zuletzt, wie er sie ursprünglich eingerichtet hatte.»

Er hätte noch genügend treue Kunden gehabt

Mit der Schliessung des Coiffeursalons Capozzi geht die Ära eines der ältesten Coiffeursalons dieser Art in Buchs zu Ende. Das Pensionsalter hatte Vincenzo Capozzi zwar bereits im Jahre 2003 erreicht. Aber seine grosse Freude und Motivation an seiner Arbeit sowie seine langjährigen treuen Kunden liessen ihn den Schritt in die Pension immer wieder verschieben. Doch heute hat er einfach gemerkt, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um aufzuhören – obwohl er immer noch genügend treue Kunden hatte.

1957 von Italien in die Schweiz ausgewandert

Der Buchser Barbiere hat seinen Beruf in den 1950er-Jahren in Pratola Serra, einem kleinen Dorf in der Nähe der süditalienischen Stadt Avellino, erlernt. 1957 entschied er sich, wie viele andere Süditaliener auch, in die Schweiz auszuwandern. Dabei hatte er das Glück, auch hier seinen Traumberuf Barbiere auszuüben. Vorerst fand er Arbeit in Luzern, Appenzell und im Fürstentum Liechtenstein. 1961 landete er beim Buchser Coiffeursalon Nigg an der St.Gallerstrasse (heute Bijou Coiffure). Und ein paar Jahre später konnte er als noch nicht einmal 30-Jähriger seinen grossen Traum vom eigenen Geschäft erfüllen.

Am 16.September 1967 übernahm Vincenzo Capozzi von seinem Vorgänger Christian Leeser den Coiffeursalon an der Unterstüdtlistrasse 10. Diesen kleinen Salon hat er nun 53 Jahre lang mit grossem Engagement, Freude und Willen erfolgreich geführt.

«Man war immer anständig mit den Leuten und hat es ihnen auch gemütlich gemacht»,

verrät der rüstige Figaro eines seiner Erfolgsrezepte. Die Pension werde er geniessen mit Spazieren und eben auch gemütlich sein.

Dankbar für seine Kunden, die über all diese Jahre von seinen Diensten Gebrauch machten, schliesst er sein langes Berufsleben ab mit den Worten: «Grazie di cuore di tutto! Es war eine sehr schöne Zeit!» Damit verschwand er am Samstag in seinem Salon auch ein letztes Mal noch kurz hinter jenem geheimnisvollen Vorhang, wo er seine uralte Kasse bediente. Freude bereitet ihm, dass «sein» Coiffeursalon nach einer Renovierung von einem Nachfolger weiter betrieben wird. Das lag dem Buchser Barbiere schon noch am Herzen.