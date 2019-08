Der Haager Hengsthalter Leonhard Risch kutschierte den Bundespräsidenten in die Schwingarena

Leonhard Risch, Hengsthalter der eidgenössischen Hengststation in Haag, kam am Sonntag am Schwing- und Älplerfest (ESAF) in Zug die Ehre zuteil, den Bundespräsidenten Ueli Maurer und die ESAF-Delegation für Ansprachen auf den Platz zu führen.