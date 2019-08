Der Grabser Pascal Eggenberger ist einer der zehn besten Holzhauer der Schweiz Der Grabser Forstwart schafft es an der Schweizer Holzhauerei-Meisterschaft in Luzern in die Top Ten. Er darf nun interne Wettkämpfe bestreiten, bei denen die WM-Plätze vergeben werden. Thomas Schwizer

Der junge Grabser beim anstrengenden Training. (Bild: PD)

Pascal Eggenberger darf zufrieden auf den Schweizer Holzhauerei-Wettkampf zurückblicken, der kürzlich im Rahmen der nationalen Forstmesse Luzern stattgefunden hat. Er hat mit dem 10.Rang unter 43 weiteren Konkurrenten sein Ziel erreicht, unter die besten Zehn zu kommen.

An dieser Schweizer Meisterschaft konnte er altershalber nicht mehr bei den Junioren antreten, sondern musste sich erstmals mit der Elite in der Aktiven-Kategorie messen. Darauf hat sich der gelernte Forstwart intensiv vorbereitet. Im Sommer hat er fast jeden Tag nach Feierabend und an den Wochenenden trainiert.

Toller 5. Platz beim Präzisionsschnitt

Die Schweizer Meisterschaft umfasste fünf Disziplinen. Der Grabser hat sich mit seiner Motorsäge Stihl MS 460 beim Präzisionsschnitt mit dem tollen 5. Platz mitten in der Spitze klassiert. Beim ebenfalls sehr anspruchsvollen Entasten schaffte er den 9.Rang mit einer Stihl MS 500i. Weniger gut lief es ihm in der Disziplin Fällen, wo er schliesslich mit Rang 26 vorlieb nehmen musste. Auch beim kombinierten Schnitt blieb er mit Rang 17 um einiges hinter den Topten.

Zusammen mit Rang 12 beim Kettenwechsel schaffte er dennoch den anvisierten 10. Gesamtrang an der Schweizer Meisterschaft, was zweifellos bei der ersten Teilnahme bei den Aktiven ein starkes Ergebnis ist.

Der Traum von der WM lebt weiter

Eggenberger, der bei der Melioration der Rheinebene arbeitet, hatte sich neben dem erreichten Platz in den Topten auch die Qualifikation für die Ausscheidungswettkämpfe für die Weltmeisterschaft erhofft, die nächstes Jahr in Serbien stattfinden. Mit Platz 10 hat er auch dieses Ziel erreicht.

In den nächsten Wochen stehen die internen WM-Ausscheidungswettkämpfe an. Hier hofft der junge Grabser auf Top-Leistungen, um den Traum einer WM-Teilnahme lebendig zu erhalten. Das wird aber eine sehr schwierige Aufgabe, denn letztlich können nur drei Holzer der Profikategorie und ein Junior die Schweiz vertreten, erklärt sein Vater Martin Eggenberger. Er hat an der WM 2016 in Polen mit dem Team Liechtenstein die Bronzemedaille gewonnen.