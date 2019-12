Der Finaleinzug war für den Buchser Rico Grüneis "ein geiler Moment" Der 35-jährige Buchser Schulleiter Rico Grüneis steht nächsten Dienstag in der Finalsendung von «Ninja Warrior Switzerland» auf TV24.

Über alle Hindernisse hinweg: Der Buchser Rico Grüneis steht nächsten Dienstag im Finale der Sendung Ninja Warrior Switzerland. Bild: TV24/Andrea Camen

800 Bewerber waren es zu Beginn, 400 davon durften sich in den Castings beweisen, 160 schafften es bis in den Hindernisparcours der TV-Sendung. In der Finalsendung von «Ninja Warrior Switzerland», welche nächsten Dienstag auf TV24 ausgestrahlt wird, stehen die besten 25 Athleten. Einer von ihnen ist Rico Grüneis aus Buchs.



Der aufgestellte 35-jährige Schulleiter schaffte den Einzug ins Finale in der Sendung vom vergangenen 26. November. «Mit meiner Leistung dort war ich zufrieden, musste fürs Weiterkommen letztlich aber auch etwas Glück beanspruchen», betont der sportbegeisterte Buchser ohne Umschweife. «Es war ein geiler Moment, als ich erfahren habe, dass ich im Finale bin». Wie er dort abgeschnitten hat, kann man am 10. Dezember auf TV24 sehen.



Der 35-Jährige Schulleiter Rico Grüneis wurde im Hallenstadion von Familien und Freunden angefeuert. Bild: TV24/Andrea Camen

150 Tonnen Stahl und 1200 Scheinwerfer

Als sehr faszinierend hat Rico Grüneis die Sendungsproduktion und das ganze Drumherum empfunden. Kein Wunder, wenn man sich diese Zahlen vor Augen hält: Der Aufbau des Parcours dauerte sieben Tage, zwei Montageteams arbeiteten dafür rund um die Uhr, etwas über 100 Personen waren an der Produktion beteiligt, 150 Tonnen Stahl wurden für die Hindernisse verbaut, 1200 Scheinwerfer im Zürcher Hallenstadion installiert, 30 Terabytes Filmmaterial angehäuft. Das alles vor rund 6500 Zuschauern verteilt über sieben Produktionstage.



«Es haben sich sogar einige Freundschaften ergeben»

Eine grosse Motivation war für alle Teilnehmern die Anwesenheit zahlreicher Freunde und Familienmitglieder. «Wenn du fokussiert bist auf dem Parcours, nimmt man das nicht grossartig wahr, vor und nach dem Auftritt hingegen war der Support einer Moral sehr zuträglich», sagt Rico Grüneis im Gespräch mit dem W&O. «Inspirierend war auch der Kontakt mit anderen Kandidatinnen und Kandidaten, daraus haben sich sogar einige Freundschaften ergeben. Wir hatten alle das gleiche Ziel und wurden so zu einer verschworenen Einheit, auch wenn letztlich auf dem Parcours nur die individuelle Leistung gezählt hat.»



Macht selbst im Wasser eine gute Figur: Der sportbegeisterte Rico Grüneis.

Das TV-Format «Ninja Warrior» ist eine grosse sportliche Herausforderung und stammt ursprünglich aus Japan und ist mittlerweile in mehreren Ländern ein Quotenhit geworden. Der Sieger dieser Staffel erhält 100000 Franken – aber nur, wenn er alle Hindernisse überwindet. Das TV-Format ist eine grosse sportliche Herausforderung, gefragt sind Griffkraft, Gleichgewicht, Koordination, Ausdauer und Schnelligkeit.