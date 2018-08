Der FC Gams möchte diese Saison vorne mitmischen Mit einer durch namhafte Neuzugänge gestärkten Mannschaft will die Crew um Trainer Memo Eriten mindestens unter die ersten drei kommen. Der Aufstieg in die 3. Liga soll aber (vorerst) nicht zur Debatte stehen. Miriam Küpper

Positioniert sich Igor Manojlovic (Dritter von rechts) im gegnerischen Strafraum, kommt auf die Gegner des FC Grabs viel Arbeit zu. (Bild: Robert Kucera)

Bereit für die Saison sei die Gamser Mannschaft nach der kurzen Sommerpause in seinen Augen noch lange nicht. Mehmet «Memo» Eriten urteilt kritisch: «Wir müssen in allen Belangen stetig an uns arbeiten, um unsere Saisonziele zu erreichen.» Konditionell sei sein Team nach der kurzen Trainingspause im Sommer noch «einigermassen im Saft», weshalb er wenigstens nicht mehr so viel Zeit in das Konditionstraining stecken musste. Es hapert woanders: «Vor allem im taktischen, aber auch im spielerischen Bereich müssen wir noch extrem viel arbeiten.»

Trotz der Sommerhitze, Ferienabwesenheiten und der kurzen Saisonpause haben die Gamser viel trainiert: Drei Einheiten pro Woche und zusätzlich ein Freundschafts- oder Cupspiel am Wochenende sollen laut Eriten zum Erfolg führen. Die Gamser wollen nämlich alles aus sich herausholen: «Da die Sommerpause einfach noch kürzer ist und wir spielerisch noch nicht ganz am Ziel sind, haben wir diese Zeit so intensiv genutzt – es zahlt sich hoffentlich aus.»

Reichlich neue Unterstützung

Das Saisonziel der Gamser ist zwar realistisch, aber nicht sehr ehrgeizig gesteckt: «Wir wollen unter die ersten Drei kommen, denn da gehören wir nach unseren Leistungen der letzten Saison zu urteilen auch hin», erklärt Memo Eriten. Den Begriff «Aufstieg» möchte er jedoch nicht in den Mund nehmen, da er die Spieler gar nicht erst dem damit verbundenen Druck aussetzen möchte. «Im Winter werden wir sehen, wo wir stehen; dann können wir unser Ziel immer noch anpassen.»

Unterstützung beim Kampf um die vorderen Tabellenplätze erhalten die Gamser mit vier Neuzugängen: Michael Giger (USV Eschen/Mauren), Igor Manojlovic (FC Triesen), Nemanja Nenadic (FC Triesen) und Sacha von Känel (FC Buchs). Besonders Giger und Manojlovic haben sich regional wie interregional einen Namen gemacht und können auf jahrelange Spielerfahrung zurückblicken. «Ihr Name ist das eine, was sie auf dem Platz zeigen das andere. Nur weil man namhafte Neuzugänge geholt hat, heisst das nicht, dass man automatisch aufsteigt.» Trotzdem sei mit den Neuzugängen auch ein Aufschwung gekommen, da Giger im Staff integriert ist und bei taktischen Belangen mit Trainer Eriten zusammenarbeitet, um die Mannschaft auf ein neues Level zu bringen.

Jedes einzelne Derby ist ein Highlight

«Giger und Manojlovic sind natürlich im Fussball fast schon alte Hasen. Sie kennen das Business und wissen, worauf es ankommt», gibt sich Eriten stolz auf die «Gewinne» fürs Team. Für ihn ist die Fussballerfahrung von Manojlovic beinahe unwirklich: «Er hat 1999 noch in der Champions League gegen Bayern München gespielt.» Insgesamt haben sich laut Spielertrainer Eriten alle neuen Spieler bereits gut im Gamser Team eingelebt und sind vorbildlich am Trainieren.

Mit der gestärkten Mannschaft geht es für den FC Gams in eine spannende Vorrunde mit drei Derbys gegen die Werdenberger Mannschaften aus Haag, Grabs und die zweite Mannschaft aus Buchs. Auf die Spiele gegen die anderen Werdenberger Vertreter freut sich Eriten besonders: «Derbys haben immer eigene Regeln – für mich ist jedes einzelne ein Highlight.»

Ein Derby, jenes gegen den FC Haag, könnte laut Eriten gleichzeitig ein Spitzenkampf werden, schliesslich zählt er die Haager zu den Favoriten um den Aufstieg. Ebenfalls mitmischen werden nach Meinung des Trainers auch die «Gradmesser» Flums und Schaan. Sorgen macht sich Eriten trotz starker Gruppe aber keine: «Wir sind gierig auf die neue Saison und voller Vorfreude.»