Der FC Buchs steigt in die 2. Liga regional ab Nach der 1:3-Niederlage auswärts beim FC Uzwil sind die Würfel gefallen: Die Buchser Tage in der 2. Liga interregional sind gezählt, nach nur einer Saison erfolgt der Abstieg. Robert Kucera

Die Chancen auf den Ligaerhalt standen für den FC Buchs vor der letzten Runde zwar schlecht. Doch im Nachhinein betrachtet war man sehr nahe dran, das Ziel doch noch zu erreichen. Denn die Gegner spielten mit: Schaffhausen II verlor sein Spiel gegen Rüti mit 3:5, Chur 97 spielte auswärts bei Frauenfeld nur 1:1. Mit drei Punkten auswärts in Uzwil hätten die Werdenberger den Verbleib in der 2. Liga Interregional bejubeln können. Doch wie so oft in dieser Spielzeit scheiterten sie an der nötigen Kaltblütigkeit vor dem gegnerischen Tor.