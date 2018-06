Der FC Buchs kämpft weiter um den Ligaerhalt, der FC Sevelen steigt auf

In der vorletzten Meisterschaftschaftsrunde ist im Lokalfussball erst eine Entscheidung gefallen: Sevelen gelingt der Wiederaufstieg in die 3. Liga. In der 2. Liga Interregional wird es nochmals spannend, drei Teams kämpfen um den letzten Platz in dieser Spielklasse.