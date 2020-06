Der erste Gottesdienst nach Corona in der Buchser Herz-Jesu-Kirche war speziell Erstmals seit zweieinhalb Monaten durften sich am Pfingstsonntag die Gläubigen wieder in den Kirchen zu Gottesdiensten versammeln. Die feierliche Pfingstmesse gestalteten Kaplan Witold Kuman und Seelsorger Ottmar Hetzel. Letzterer begrüsste die Mitchristen mit den Worten: «Schön, Sie alle wieder zu sehen hier in der Kirche.»

Im Kreuzgang, der zur Kirche führte, standen Stehtische bereit. Hier mussten die Kirchgänger ihre Adresse auf einem bereitliegenden Formular aufschreiben und ihre Hände desinfizieren. Letzteres führte immer wieder zu erheiternden Anmerkungen. Auch die häufig per Ellbogen ausgeführte Begrüssung war für Gottesdienste neu.



Im Innern der Kirche war jede zweite Bankreihe mit Bändern abgesperrt. In den verbleibenden Reihen hielten auch ohne besondere Aufforderungen die Gottesdienstbesucher den inzwischen wohl gewohnten «Corona»-Abstand ein. Dies war auch deshalb kein Problem, weil sich der Aufmarsch in Grenzen hielt. Auffallend war, dass weniger Familien erschienen.

Der zweieinhalb-monatige Corona-Ausnahmezustand habe tiefe Spuren hinterlassen. Auch die Kirche werde künftig wohl eine andere sein. Aber wie, das sei noch offen. Zwar fiel der sonst übliche festliche Gesang des Kirchenchors den Sicherheitsauflagen des Bistums zum Opfer. Doch erfreute Sängerin Anna Gschwend, begleitet von Ulli Zeitler an der Orgel, die Herzen der Zuhörer. Die beiden sorgten so für eine feierliche Atmosphäre.



«Das Herz blüht auf, wenn die Orgel so aufspielt. Dies nachdem Fastenzeit und Ostern durch ein kleines Virus ausgefallen sind», sagte Hetzel. «Und so feiern wir am 50. Tag dieser Osterzeit quasi Ostern und Pfingsten an einem Tag. Das hätten wir uns gerne geschenkt und alles lieber Schritt für Schritt genommen.» Mit dem Anzünden der Osterkerze wurde die ausgefallene Osterfeier symbolisch nachgeholt. Hetzel verwies auch auf die im Kreuzgang aufgehängten Gebetsfahnen. Diese wurden von Schülern gestaltet und machen deren Gedanken und Bitten rund um die Coronakrise sichtbar.

Witold Kuman segnete in einer kurzen Zeremonie diese Fahnen. Ottmar Hetzel lud alle ein, nach dem Gottesdienst selber eine Gebetsfahne mitzunehmen und zu Hause zu gestalten. Ziel sei es, dass der Kreuzgang der Kirche letztlich voller Fahnen hange.

Verneigung des Kopfes anstatt Händedruck

Äusserste Vorsicht war bei der Kommunion vorgeschrieben. So wurde die Hostie stumm ausgeteilt, ohne die üblichen Worte «Leib Christi» und ohne die Antwort «Amen». Bleibt noch eine Sache zu lösen. Wie führt man den in jeder Messfeier üblichen, per Hand ausgeführten Friedensgruss aus, wenn der Händedruck nicht erlaubt ist. Witold Kuman und Ottmar Hetzel machen es vor: mit einer Verneigung des Kopfes hin zum Gegenüber – in der inzwischen gewohnten Distanz.