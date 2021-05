Buchs/Sargans

Mit Beginn des Schuljahres 2021/22 wird Fabian Gross neuer Prorektor an der Kantonsschule Sargans, heisst es in einer Medienmitteilung. Er übernimmt unter anderem die Leitung der Fachmittelschule von Ivo Gienal, der per Ende des Schuljahres 2021/22 pensioniert wird.