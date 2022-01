Bevölkerung Anstieg um fünf Prozent erwartet: Altersquotient im Werdenberg steigt weiter an Bis in 30 Jahren leben im Werdenberg nicht nur viel mehr Leute, auch der Anteil der über 64-Jährigen wächst stetig.

Egal, wie stark die Bevölkerungszahl künftig steigen wird, sicher steigt auf jeden Fall die Zahl der über 64-Jährigen.

Bei 28 Prozent lag im Jahr 2020 der Altersquotient im Wahlkreis Werdenberg. Was heisst das? Dieser Wert entspricht dem Anteil der Menschen, die älter als 64-jährig waren, gemessen am Total der 20- bis 64-Jährigen. Warum ist der Altersquotient wichtig? Je höher er ist, desto grösser ist der Bedarf im Bereich der sozialen Sicherung der älteren Generationen – z. B. im Spitalwesen, in der Alters- und Krankenpflege. Gedeckt wird dieser Bedarf durch die Werktätigen, also die erwerbsaktiven Altersgruppen der 20- bis 64-Jährigen.

Die Fachstelle für Statistik des Kantons St.Gallen hat jüngst die Bevölkerungszenarien aktualisiert. Sie rechnen für den Wahlkreis Werdenberg bis ins Jahr 2050 mit einem Bevölkerungswachstum von 16,5 Prozent (Szenario «Tief»), von 30,3 Prozent (Szenario «Trend») oder von 44,5 Prozent (Szenario «Hoch»).

Die gegenwärtige Zahl von 40040 Einwohnerinnen und Einwohnern im Werdenberg könnte sich also in knapp drei Jahrzehnten auf 46600, 52200 oder gar auf 57900 erhöhen.

Ein Anstieg von 19 auf 24 Prozent

Damit einhergehen wird auch eine starke Veränderung der Altersstruktur, denn der Anteil der höheren Altersklassen an der Gesamtbevölkerung nimmt stark zu. Der Anteil der über 64-Jährigen wird sich im Kanton St.Gallen bei allen drei Bevölkerungsszenarien von knapp 19 Prozent auf rund 24 Prozent im Jahr 2040 erhöhen.

Die neuen Zahlen der Fachstelle für Statistik weisen auch den künftigen Altersquotienten aus, der wie gesagt nicht im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung, sondern zur Altersgruppe der 20- bis 64-Jährigen steht.

Im Werdenberg wird beim Bevölkerungsszenario «Trend» der Altersquotient von derzeit 28 Prozent bis ins Jahr 2050 auf 41,2 Prozent ansteigen.

Der Jugendquotient ist das Prozentverhältnis der 0- bis 19-Jährigen zu den 20- bis 64-Jährigen. Auch hier gilt: Je höher der Jugendquotient ist, desto höher sind die Aufwendungen der erwerbsaktiven Generationen für die Betreuung, Erziehung und Schulung der nachwachsenden Generationen. Der Jugendquotient erhöht sich im Werdenberg weit weniger stark als der Altersquotient, nämlich von 2020 bis 2050 von 34,1 auf 35,4 Prozent.