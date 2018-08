Der Abstieg ist abgehakt Der FC Buchs steigt psychisch gestärkt in die 2.-Liga-Meisterschaft. Die Enttäuschung, die 2. Liga interregional nicht gehalten zu haben, ist verarbeitet. Nun blickt man auf der Rheinau vorwärts. Sowohl im Kader als auch auf der Trainerbank kam es zu Wechseln. Robert Kucera

Raphael Rohrer (Mitte) will künftig von der Trainerbank die Fäden ziehen statt, wie im Testspiel gegen den FC Altstätten, auf dem Spielfeld. (Bild: Robert Kucera)

«Es wird eine spannende Saison und ich habe keine Angst, dass es in die hinteren Tabellenpositionen geht», gibt sich der neue starke Mann an der Seitenlinie des FC Buchs selbstbewusst. Die Betonung liegt hier auf Seitenlinie. Denn zu Triesner Zeiten war er Spielertrainer. «Es ist halt schon was anderes, wenn man von draussen zuschauen kann, man sieht es besser», ist Raphael Rohrer überzeugt, jenseits der Spielfeldbegrenzung wertvollere Tipps und Inputs an die Mannschaft geben zu können. Zudem will er den jungen Spielern eine Chance geben und will dies als Trainer auch vorleben. «Den jungen Spielern gehört die Zukunft.»

Assistiert wird Rohrer ebenfalls von einem Rheinau-Neuling. «Ich kenne Marcel Müller schon lange. Auf dem Platz waren wir oft Rivalen», sagt er mit einem vielsagenden Lächeln. Doch nun wird gemeinsam der neue FC Buchs aufgebaut. «Ich schätze seine Fachkompetenz und seine menschliche Art sehr. Es hat mich sehr gefreut, als ich von ihm hörte, dass er sehr gerne mit- helfen möchte, die Mannschaft voranzubringen und weiter zu entwickeln.»

Die neuen jungen Spieler sind hungrig

Auf das Trainer-Duo wartet viel Arbeit. Der Kader hat sich stark verändert, zahlreiche Routiniers verliessen Buchs. «Dafür haben wir neue junge Spieler im Kader, die hungrig sind», hält Rohrer dagegen. Jeder einzelne Abgang, so der Trainer, schmerze zwar. «Doch das schöne am Mannschaftssport ist, dass ein Team nicht von einem Spieler abhängig ist. Wir haben ein gutes Team zusammengestellt», sagt er mit viel Überzeugung in der Stimme. Er spricht von einem guten Mix aus Alt und Jung.

Während die neuen Buchser Akteure unbekümmert ans Werk gehen können, haftet an den Routiniers noch der Schwefel- geruch des Versagens. «Die Enttäuschung war gross, nach nur einer Saison in der 2. Liga interregional wieder abzusteigen. Doch das ist verarbeitet», gibt Rohrer Auskunft. «Entscheidend war, dass wir nur eine Woche Pause machten, gleich wieder in den Trainingsmodus gingen.» Neue Mitspieler, ein neues Trainer-Duo, neue Ansprachen und der Fokus auf eine neue Spielzeit – dies hat alle negativen Gedanken weggewaschen. «Ich spüre, wie motiviert alle sind. Sie freuen sich, dass es losgeht.»

Im Fussball gibt es immer was zu tun

Die 2. Liga ist dem FC Buchs natürlich bekannt. «Es wird sehr eng, Kleinigkeiten werden entscheiden», weiss Raphael Rohrer. Man müsse vor jedem Gegner Respekt haben. «Aber wir haben vor niemandem Angst.» Mit den Top-Teams wie Altstätten und Weesen sowie den starken Rheintaler Vertretern sieht sich der Buchs-Trainer auf Augenhöhe. Doch jene Teams sind eine Spur eingespielter als die Rheinau-Crew. «Ich kann den Zuschauern die Action nicht von Anfang an garantieren. Aber wir werden versuchen, es rasch hinzukriegen.» Das Umsetzen seiner Philosophie (viel Ballbesitz, gutes Positionsspiel und mit Zug nach vorne) braucht seine Zeit.

Eine Baustelle im Buchser Spiel ist bestimmt die mangelhafte Chancenverwertung. «Ich habe Licht und Schatten gesehen», äussert sich Trainer Rohrer zu den Vorbereitungsspielen. «Wir arbeiten weiter an der Optimierung.» Und überhaupt sieht er Baustellen nicht als negativ an: «Das schöne am Fussball ist, dass es immer was zu tun gibt.» Wie im Fall der ersten Buchser Mannschaft die Positionierung auf dem Spielfeld, gepaart mit defensiver Disziplin und Struktur im Spielaufbau. «Aber ich kann mich aufs Trainerteam, aufs Umfeld und auf die Spieler verlassen. Es ist ein ganz toller Verein. Das ist die Basis, um erfolgreich zu arbeiten», schwärmt Raphael Rohrer. Als Ziel für Ende Saison sieht er nicht einen Rang, sondern den Fortschritt: «Der grösste Erfolg wäre, wenn sich die Spieler im Einzelnen aber auch als Team weiter entwickeln.»