«Den Stallgeruch nicht verlieren» Am Dienstag traf sich Bischof Markus Büchel mit dem Pastoralteam der Seelsorgeeinheit Werdenberg. Sie machten einen Rundgang im Lukashaus. Abgeschlossen wurde der Besuch mit einem Gottesdienst.

Pastoralbesuch von Bischof Markus Büchel in der Seelsorgeeinheit Werdenberg. (Bild: PD)

Bischof Markus Büchel besucht im Turnus von vier Jahren die Seelsorgeeinheiten im Bistum St. Gallen. Jetzt war die Seelsorgeeinheit Werdenberg Ziel des Pastoralbesuches, der jeweils im Anschluss an die Visitation durch den Generalvikar Guido Scherrer geplant wird. Was im Gespräch mit den Mitarbeitenden besprochen wurde, bleibt intern. Soviel sei verraten: Bischof Markus lobte die gute Zusammenarbeit der Mitarbeitenden in ihren verschiedenen Funktionen und Zuständigkeiten, der Besuch in der Seelsorgeeinheit Werdenberg war für ihn höchst erfreulich.

Besuch im Lukashaus

Bischof Markus Büchel ist es anlässlich der Pastoralbesuche wichtig, Arbeits- und Lebenswelten in den Seelsorgeeinheiten kennen zu lernen. Auf einem Rundgang im 1846 gegründeten Lukashaus mit Geschäftsleiter Hubert Hürlimann begegneten das Team und der Bischof Menschen, die hier leben und arbeiten. Der Bischof zeigte sich wie gewohnt gesellig und offen. Fröhliche wie informative Gespräche entstanden.

Mit von der Partie waren auch der Gemeindepräsident von Grabs Niklaus Lippuner sowie die Präsidentin des Stiftungsrates Barbara Dürr. Das Lukashaus hat sich im Laufe der Jahre von einem geistlich geführten «Heim für verwahrloste Kinder» zu einem modernen Zentrum im Dienstleistungsbereich Soziales gewandelt. 80 Menschen mit der Behinderung oder dem Unterstützungsbedarf finden hier Wohnung und Arbeit. Hubert Hürlimann erwähnte schmunzelnd, dass erstmals seit 175 Jahren ein Bischof im ursprünglich reformierten Heim zu Besuch sei. Ein Gang durch die beeindruckende «Landschaftssinfonie», ein wunderbarer Garten für alle Sinne mit Barfuss-Weg, Labyrinth oder diversen lauschigen Sitzplätzen, bildete den Abschluss des Besuches.

Gottesdienst und Begegnung

Die Predigt im Gottesdienst am Abend war für den Bischof Gelegenheit zum Dank an alle, die sich in der Seelsorgeeinheit einsetzen. Er sei froh, durch die Pastoralbesuche den Menschen in den Regionen zu begegnen, betonte er und zitierte Papst Franziskus, der die Bischöfe gemahnt hatte, «den Stallgeruch nie zu verlieren», sprich den Menschen auch im Bischofsamt nahe zu bleiben.

Unter den Gottesdienstbesuchenden waren, auch dies ein schönes Zeichen, der in der Seelsorgeeinheit wohnhafte Martin Schmidt, Präsident der evangelisch-reformierten Kantonalkirche und Marlies Schmidt-Aebi, die als Spitalseelsorgerin in der Region arbeitet. Bei der Begegnung im Antoniusstübli wurde es erfreulicherweise spät, viele nutzten die Gelegenheit, mit dem Bischof zu sprechen, und zudem die Mitglieder des Pastoralteams und Pfarreiangehörige aus den verschiedenen Orten der Seelsorgeeinheit, Azmoos-Wartau, Buchs-Grabs, Gams, Sennwald und Sevelen, kennen zu lernen. (pd)