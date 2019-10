Werdenberger Gruppe reiste zu italienischer Schwesterngemeinschaft, in der auch eine Buchserin lebt In den Herbstferien ging eine grosse Gruppe aus der katholischen Pfarrei Buchs-Grabs auf eine musikalische Reise nach Italien, genauer nach Anzio. Ziel war es, ein Singspiel einzuüben, das am 27. Oktober aufgeführt werden soll

Der Chor probte in Anzio für das Singspiel, welches demnächst in Buchs aufgeführt wird. (Bilder: PD)

(pd) Da die Resonanz so gut war, mussten neben dem Car auch noch zwei Autos und ein Wohnmobil auf die Reise gehen, um alle 56 Teilnehmer mitnehmen zu können.

Anzio liegt 60 Kilometer südwestlich von Rom am Mittelmeer und ist Sitz einer Schwesterngemeinschaft, einer Art Kloster, der «Missionaria Unitas in Christo ad Patrem» (in Einheit mit Jesus zum Vater). Seit 30 Jahren ist Buchs mit der Schwesterngemeinschaft verbunden.

Das Besondere dieser Gemeinschaft ist, dass sie für die Einheit aller Menschen betet und lebt. Alle Menschen sind Kinder Gottes, aus Liebe von ihm erschaffen. Das zeigt sich speziell in der Liebe zur Familie. Deshalb durften wir mit unseren Familien eine besondere Gastfreundschaft erleben.

Als wir die Anlage am Samstag nach einer langen Carfahrt betraten, spürten wir sofort die besondere Atmosphäre. Eine Baumallee empfing uns. Farbige Blumen und unterschiedlichste Pflanzen bereichern den Garten. Diese Atmosphäre spürten wir auch bei den Schwestern, die den Frieden und die Einheit der Gründerin ganz tief verinnerlicht haben.

Musizieren, am Hühnerstall bauen und im Meer baden

Das gemeinsame Leben mit Morgen- und Abendgebet und die Tischgebete und -lieder vor dem Essen haben einen Rahmen geschaffen, um den Fragen des Lebens nachspüren zu können. Gemeinsam zu singen und zu musizieren, gemeinsam an einem neuen Hühnerstall zu bauen und im Meer zu baden, hat die Sinne dafür geschärft, dass wir als menschliche Gemeinschaft eine Menge erreichen können. Wenn wir miteinander das Leben teilen, jeder eine Aufgabe übernimmt und die Freude beim Feiern am Abend auch Platz hat. Alte und junge Menschen, Männer und Frauen, Familien und Einzelpersonen haben für dieses Projekt zusammengearbeitet.

Arbeit am neuen Hühnerstall.

Am 27. Oktober wird das Ergebnis der musikalischen Reise um 17 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche präsentiert. Ein Singspiel über den Propheten Jona aus dem Alten Testament der Bibel. Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben gemeinsam Chorlieder und Instrumentalstücke eingeübt.

Daneben haben sich auch einige Teilnehmer gefunden, die dem Propheten Jona und den Seeleuten eine Stimme geben, sodass die Geschichte von Jona in Wort und Musik miterlebt werden kann.