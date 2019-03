Den angriffslustigen Stil will Kjetil Fausch unbedingt beibehalten Mit der letztjährigen Saison ist Kjetil Fausch sehr zufrieden. Doch nun folgt für den derzeit einzigen Aktiv-Schwinger aus dem Werdenberg die

Saison der Bestätigung. Robert Kucera

Kjetil Fausch aus Weite ist nach den Kranzgewinnen im letzten Jahr in der Hierarchie aufgestiegen und zählt zu den Anwärtern auf eine Top-Platzierung. (Bild: Emil Bürer)

Von Kjetil Fausch ihm wird nun ähnliches, also Kranzgewinne, erwartet. Oder sogar eine Steigerung. Doch Druck von aussen spürt Fausch nicht. «Ich sehe den grössten Druck bei mir selbst», sagt Fausch.

Das grosse Ziel 2019 ist bei allen Schwingern gleich: das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest in Zug. Fausch nennt sein Erfolgsrezept: Gut schwingen und verletzungsfrei bleiben. Doch er weiss, dass die Konkurrenz in der Nordostschweiz gross ist. Selbst zwei Kranzgewinne, wie 2018, sind längst keine Garantie, um das Ticket nach Zug zu lösen – doch es wäre mit Bestimmtheit ein starkes Argument.

Es gilt folglich, sich in die Köpfe der Selektionäre zu schwingen. Am besten mit Resultaten. Aber auch die Art und Weise, wie er im Sägemehl agiert, kann Eindruck schinden. Diesbezüglich will Kjetil Fausch keine Experimente eingehen und bleibt sich treu:

«Ich will kämpfen und gewinnen.»

Er bezeichnet seinen Stil als «angriffslustig». Die

offensive Ausrichtung behagt ihm und er sieht keinen Grund, es zu ändern. Schliesslich hat er es so schon weit gebracht.

Intensive Trainings mit den Cracks der Nordostschweiz

Auch in Grabs will Fausch das Publikum mit seinem angriffigen Stil für sich gewinnen. Respektive will er so Sieg um Sieg gegen die Konkurrenz einfahren. «So viel wie möglich gewinnen, so weit wie möglich platziert sein», sagt der 23-Jährige und ergänzt rasch: «Und hier in Grabs erst recht.» Denn das Rheintal-Oberländer Verbandsschwingfest ist sein Heimauftritt. Doch nicht nur das: Ein guter Saisonstart ist Kjetil Fausch wichtig, um ein gutes Gefühl für die Saison mitzunehmen.

De nihilo nihil – sagte schon der römische Dichter und Philosoph Lukrez im ersten Jahrhundert vor Christus. Aus nichts wird nichts. Von allein kommt auch im Schwingsport der Erfolg nicht zu Stande, ein geglückter Auftritt im ersten Kräftemessen ist das Spiegelbild einer guten Vorbereitung im Winter. Viel geändert, so erzählt Fausch, habe er diesbezüglich nicht. Ausser dass er das Trainingspensum erhöht hat und nun am Freitagabend das NOS-Intensivtraining mitmacht. Dieses ist von den Namen her stark besetzt. Hier treffen Kranzer und Eidgenossen aufeinander. «Für mich ist das super. So kann ich auch mal gegen andere Gegner schwingen. Und auch die Intensität ist höher», äussert sich der in Weite wohnhafte zweifache Kranzer. Ziel dieser Zusammenkünfte sei es, dass die besten NOS-Schwinger miteinander trainieren – und an der Herausforderung wachsen. Schliesslich wollen die Nordostschweizer am Eidgenössischen nicht in der Zuschauerrolle sein, sondern die Dominanz der Berner beenden.

Ein weiterer positiver Aspekt ist, dass Kjetil Fausch verletzungsfrei blieb. In jüngster Vergangenheit war dies keine Selbstverständlichkeit. Voller Elan und voller Leistungsfähigkeit seinem Sport nachgehen zu können verleiht Mumm. Zudem konnte Fausch mehr Trainingseinheiten als je zuvor absolvieren.