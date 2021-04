Region Werdenberg/Buchs Kunden sind dem Spielen und der Ludothek in der Coronakrise treu geblieben Die Hauptversammlung der Ludothek Werdenberg wurde online abgehalten. Trotz der geringeren Mitgliederbeiträge und Ausleihgebühren, konnte die Jahresrechnung mit einer positiven Bilanz vorgelegt werden.

Die Ludothek Werdenberg hat ein Sortiment von fast 1800 Spielen und Spielsachen. Boris Burkhardt

(pd) Die 15. Hauptversammlung der Ludothek Werdenberg, die normalerweise an deren Standort in der Schingasse 2a im Zentrum Neuhof in Buchs stattfindet, ging dieses Jahr im März online über die Bühne. Sie war gut vorbereitet und innert kurzer Zeit erledigt.

Spezieller Service für die Kunden

Auch die Ludothek war vom Lockdown betroffen und musste ab dem 17. März 2020 geschlossen werden. Ab dem 27. April 2020 setzten die Ludothekarinnen einen unbedienten Abholservice ein, der von den Kunden dankbar angenommen und genutzt wurde.

Zwei Wochen später gingen die Türen der Ludothek unter einem strengen Schutzkonzept wieder auf und konnten seitdem offenbleiben.

Zum Glück blieben die meisten Kunden dem Spielen treu: 3299 Mal wurden Spielsachen im Jahr 2020 ausgeliehen, 202 neue Spiele wurden gekauft, aber auch 267 alte oder defekte ausgeschieden. Das Sortiment der Ludothek lag auf Ende Jahr bei 1795 Spielen und Spielsachen.

Leider mussten viele Events im Jahre 2020 abgesagt werden, und so bot die Ludothek Werdenberg ihren Kunden dafür die ganzen Sommerferien bei normalen Öffnungszeiten ihre Spielsachen an.

Ob Fahrzeuge, Schachtelspiele, Lego und Playmobil, Puppensachen, Kugelbahnen, Tonies oder sogar eine Hüpfburg: In den Sommerferien, die viele Menschen daheim verbrachten, blieb den Kunden kein Wunsch unerfüllt.

Positive Bilanz trotz weniger Kunden

Trotz allen Bemühungen ging die Krise auch an der Ludothek Werdenberg nicht spurlos vorbei. So musste Präsident Hansruedi Bucher in seinem Jahresbericht auch erwähnen, dass die Ludothek weniger Kunden (Stand Ende 2020: 354) hatte als in den Vorjahren.

Trotz der geringeren Mitgliederbeiträge und Ausleihgebühren, und aufgrund des Verzichts auf Entschädigungen der Ludothekarinnen in Höhe von rund 23000 Franken, konnte die Jahresrechnung bei Einnahmen von 79500 Franken und Ausgaben von 75261 Franken mit einer positiven Bilanz vorgelegt werden. Der Jahresbeitrag wird weiterhin günstig bei 20 Franken pro Familie bleiben.

In Folge des Austritts von Özkan Tok zum Ende des Jahres besteht das Personal der Ludothek aus Hansruedi Bucher als Präsident, Angela Göldi als Vizepräsidentin und Aktuarin, aus Kassiererin Irina Zeilberger und aus Nicole Hofbauer, Marion Hug, Fabienne Schneider, Marlis Hendry (alle Buchs) und Ranya Lanig (Gams).

Neben den allgemeinen Veranstaltungen der Region, bei denen die Ludothek zu finden sein wird (1. Mai: Frühlingsmarkt, 13. Juni: Buchs4Kids, beides in der Bahnhofstrasse, Buchs), wird die Ludothek nach den Sommerferien wieder eigene Anlässe organisieren: Heute schon geplant sind zwei Spiel-Cafés am 3. September und 12. November im Seecafé.

Auf dem Laufenden bleibt man über die Homepage der Ludothek. Dort ist neben der Agenda auch eine genaue und aktuelle Aufstellung des vielseitigen Sortiments zu finden.