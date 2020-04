Delta Möbel ist geschlossen – aber trotzdem für Kunden da

Das Unternehmen Delta Möbel in Haag muss zwar die Türen des renommierten Möbelgeschäfts geschlossen halten. Wünsche und Anliegen der Kundschaft werden aber trotzdem bearbeitet.

Die Lernenden Thea Lenherr (links) und Sara Perucchi nehmen telefonische Anfragen der Kunden entgegen. Bilder: Adi Lippuner

Die Mitteilung auf der Website von Delta Möbel deckt sich mit so manchem Hinweis, der dieser Tage zu lesen ist. «Aufgrund der Entscheidung des Bundesrates bleibt unser Geschäft bis zum 19.April geschlossen.» Der Entscheid werde respektiert, denn die Gesundheit aller Kunden und Mitarbeitenden stehe im Vordergrund, heisst es in Haag.

Telefonische Beratung, Abholung und Lieferung ist möglich

Und doch: Wer Lust auf neue Gartenmöbel oder andere Einrichtungsgegenstände hat wird im Netz fündig, kann sich telefonisch beraten lassen, erreicht das Unternehmen via E-Mail und auch über Whatsapp. Bereits bestellte Möbel werden – allerdings mit verschärften Sicherheitsvorkehrungen – ausgeliefert, um sowohl die Kunden als auch die Mitarbeitenden zu schützen.

Kurz zusammengefasst bedeutet dies: Online einkaufen und sich über eine Gratislieferung in der ganzen Ostschweiz freuen ist möglich.

Mit der ungewohnten Situation umgehen

Für Regula Gebelein, Leiterin Verkauf und Personalwesen, bedeuten diese Wochen eine ungewohnte Situation, aber auch eine besondere Herausforderung. Rund ein Viertel des 80-köpfigen Teams arbeitet. Insbesondere die Beraterinnen und Berater sind für Kurzarbeit angemeldet. Auf Kündigungen konnte bisher verzichtet werden.

Die Verantwortlichen des Unternehmens und auch die Mitarbeitenden hoffen, dass nach Aufhebung der Massnahmen wieder mit voller Kraft durchgestartet werden kann. Wer aktuell einen Einkauf tätigen will, kann sich telefonisch beraten lassen, erhält von den gewünschten Artikeln Fotos oder einen Kurzfilm und kann sich so ein Bild des Wunschartikels machen. Bisher habe es noch keine Nachfrage nach virtuellen Rundgängen gegeben – aber auch das wäre ein zu prüfendes Vorgehen, so Regula Gebelein.

Ist als Geschäftsfrau und Mutter mehrfach gefordert: Regula Gebelein.

Mit dem Service der Gratislieferung oder der Möglichkeit, den Artikel im Lager abzuholen, will Delta Möbel die Kundenwünsche soweit möglich erfüllen.

Wie in anderen Unternehmen werden auch bei Delta Möbel aktuell sämtliche Fixkosten unter die Lupe genommen. «Für uns ist wichtig, dass wir die Liquidität sicherstellen können. Wir müssen uns aber auch Gedanken machen, was wäre, wenn wir nicht am 19. April wieder öffnen dürfen», erklärt Regula Gebelein.

Die Leiterin Verkauf und Personalwesen stellt fest:

«Die Situation ist sehr schwierig, wir stellen uns der Herausforderung und wollen nicht jammern.»

Vereinzelt gibt es noch Beratungen

Mathias Flathe, Leiter Lager, nimmt Waren von einem Lieferanten entgegen.

Bereits bestellte Küchen können geliefert und montiert werden, wie von Seiten der Geschäftsleitung betont wird. Alles erfolgt aber unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsvorschriften. Vereinzelt gebe es auch Beratungen für den Kauf einer Küche, «beispielsweise wenn die Kundschaft noch Details zu einer Küche vor Ort auswählen möchte», so Regula Gebelein.

Spagat zwischen Geschäft und Familie Als Geschäftsfrau und vierfache Mutter ist Regula Gebelein seit der staatlich verordneten Schulschliessung mehrfach gefordert. Sie hat nicht nur die Herausforderungen im Geschäft zu bewältigen, auch der Unterricht der Kinder im Alter zwischen neun und vierzehn Jahren will organisiert und überwacht sein. «Diese Aufgabe bedeutet E-Mail-Kontakt mit den Lehrkräften, entgegennehmen der Aufgaben, ausdrucken, das Ganze den Kindern erklären, die Arbeiten, speziell bei den Primarschülern überwachen und für die fristgerechte Rückmeldung sorgen, sei dies als Audiodatei, Foto, Videobotschaft oder Whatsapp», sagt sie gegenüber dem W&O. Zum Schulunterricht komme der Musik- und Turnunterricht via Skype. Wegen der vielfältigen Aufgaben werde ein Laptop pro Kind benötigt. Sie sehe das Ganze nicht nur als Herausforderung für ihre Familie, sondern für viele Familien in der Region. «Wichtig ist das Verständnis der Lehrkräfte und ganz ehrlich: Wir sind froh, dass die Osterferien bald beginnen und wir etwas durchatmen können.» (adi)

Bisher seien die Montageteams noch voll im Einsatz, «es konnte noch einiges geliefert werden». Bis zur Wiedereröffnung – immer mit Hoffnung auf den 19. April – werde das Montageteam in Kurzarbeitszeit sein, da der Ball nun bei den Lieferanten liege und die Ware zuerst nach Haag gebracht werden müsse.

Wie ein Fels in der Brandung

Das Möbelhaus Delta in Haag ist seit 49 Jahren im Besitz der Familie Gebelein und wird in zweiter Generation von Willi Gebelein geführt. Zum seltenen Namen gibt es im Schweizer Telefonbuch zwei Treffer, in Deutschland 168.

Recherchen im Netz zum seltenen Familiennamen führen zur modernen Bezeichnung der altägyptischen Stadt Inerty, was so viel bedeutet wie «die beiden Felsen». Konkret bezieht sich der Name auf einen Ort in Oberägypten, rund 40 Kilometer von der Stadt Theben entfernt. Dort liegen die Felsen der Ost- und Westwüste besonders nahe am Nil. Aus diesem Grund hatte der Ort eine besondere, strategische Bedeutung, konnte doch der Verkehr auf dem Nil gut kontrolliert werden.

Mit voller Energie für eine gute Zukunft

Für Regula Gebelein bedeutet die Herkunft des Namens einen Vergleich zur heutigen Situation: «Die Familie Gebelein als Besitzer von Delta Möbel stellt sich wie Felsen der jetzigen Situation. Wir handeln, verzichten aufs Jammern und versuchen voller Energie in eine erfolgreiche Zukunft zu gehen.»

So gesehen sei die Abstammung ihres Namens auch ein Stück weit Hinweis auf die Stärke, welche Menschen bei grossen Herausforderungen entwickeln können.