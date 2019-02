«De Sinneswandel» uraufgeführt Im Pfarreisaal der katholischen Kirche feierte die Heimatbühne Werdenberg mit einer neuen Komödie aus der Feder von This Vetsch Premiere.

Szene aus «De Sinneswandel» mit allen mitwirkenden Spielern in der neuen volkstümlichen Komödie von This Vetsch. (Bild: Hansruedi Rohrer)

Das Programm des vom Schweizerischen Roten Kreuz unterstützten Buchser Seniorennachmittags wird seit Jahren im Februar mit einem Theaterstück bereichert. So wie am Donnerstag, als die Uraufführung der Komödie «De Sinneswandel» von This Vetsch über die Bühne ging. Der einheimische Autor führt dabei auch Regie. Der Pfarreisaal war bis auf den letzten Platz gefüllt – man wartete und war gespannt, was da kommen möge. Und es kam mehr als gut: Dieser Zweiakter ist Unterhaltung bester Sorte. Der Autor hat für «seine» Truppe und vor allem für die Zuschauer ein ganz hervorragendes Stück inszeniert, mit Verwechslungen und Verwirrungen und vor allem mit einer Geschichte, die verständlich ist und die Lachmuskeln strapaziert.

Viele turbulente Situationen

Da geht es um den Betrieb der Metzgerei Huschler, der von den Brüdern Willi und Remo wenig ernst genommen wird im Gegensatz zu ihrer herrschsüchtigen Schwester Berta. Es muss eine Lösung her, um die Metzgerei wieder auf Vordermann zu bringen. Und vor allem, es muss geheiratet werden. Das allerdings ist hier nicht einfach. Wie die Probleme gelöst werden, und was es mit einer Internet-Chat-Freundin oder auch der Nachbarin und dem italienischen Ex-Mann von Berta genau auf sich hat, das erfahren die Zuschauer in vielen turbulenten Situationen.

«De Sinneswandel» ist noch mehrmals zu sehen: am Freitag, 8., und Samstag, 9. März, um 20 Uhr in der «Krone», Räfis-Burgerau (hier sind Reservationen unter 079 445 51 72 jeweils Montag bis Donnerstag von 12.30 bis 13.30 Uhr und von 19 bis 20.30 Uhr nötig), am Mittwoch, 13. März, gibt es um 14 Uhr eine Vorstellung in der Aula des Schulhauses Galstramm, Sevelen, und in der Mehrzweckhalle Pradarossa in Oberschan spielen die Theaterleute der Heimatbühne das Stück am Mittwoch, 20. März, um 14 Uhr noch einmal.