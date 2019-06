Matthias Wettstein: «Der Gamser Schulrat hat das Vertrauen zurückgewonnen» Ein Jahr nach seiner offiziellen Wahl als Schulratspräsident zieht Matthias Wettstein ein Fazit, das durchaus positiv ausfällt. Selbstverständlich können aber nicht alle Wünsche erfüllt werden. Alexandra Gächter

Matthias Wettstein blickt auf ein positives erstes Jahr als Schulratspräsident zurück und blickt ebenso positiv in die Zukunft. (Bild: Alexandra Gächter)

Lange brodelte es rund um das Gamser Schulratspräsidium, nun ist endlich Ruhe eingekehrt. Matthias Wettstein wurde vor einem Jahr zum Schulratspräsidenten gewählt und blickt auf eine interessante, anspruchsvolle und abwechslungsreiche Zeit zurück, wie er sagt. «Mir gefällt es, zusammen mit dem Schulrat und mit Unterstützung des Gemeinderats optimale Grundlagen für eine gute Schulbildung zu schaffen und damit zur Attraktivität unserer Gemeinde beitragen zu dürfen», sagt er. Der Schulrat sei ein Team, welches eine unterschiedliche Meinung haben darf, am Schluss aber am selben Strick zieht. «Die angeregten Diskussionen führen oftmals zu noch besseren Lösungen. Dies dank der unterschiedlichen Erfahrungen und Kompetenzen, die unsere Ratsmitglieder einbringen. Das erachte ich als Bereicherung und Stärke.»

«Zusammenarbeit ist konstruktiv und kollegial»

Seit vergangenem Herbst ist der Schulrat wieder komplett. «Er hat sehr gut zueinandergefunden», sagt Wettstein. Die Zusammenarbeit im Schulrat sieht der Schulratspräsident als konstruktiv, kollegial und lösungsorientiert. Die Sachgeschäfte stünden im Zen­trum. «Der Schulrat hat wieder zum Tagesgeschäft zurückgefunden und kann sich auf seine Kernaufgaben – die Führung und Weiterentwicklung der Schule – konzentrieren.»

Als nächstes stehen die Legislaturziele im Vordergrund. Die reibungslose Umsetzung des neuen Lehrplans Volksschule kann mit dem Schuljahr 2019/20 abgeschlossen werden. Das lokale Qualitätskonzept ist in Arbeit und die Arbeitsgruppe zum Kommunikationskonzept konnte ihre Arbeit ebenfalls aufnehmen. Auch wurde die Überprüfung der Sportschule in Angriff genommen. Im vergangenen Jahr konnte die interne wie auch die externe Kommunikation optimiert werden. An der Verbesserung wird weiterhin gearbeitet, wie Wettstein sagt.

«Wir haben aus der Vergangenheit gelernt. Zusätzlich habe ich den Eindruck, dass wir wieder ein einheitliches Team bilden und das Vertrauen der Bevölkerung zurückgewinnen konnten.»

Im Gamser Schulrat gebe es natürlich auch Optimierungsmöglichkeiten. «Die gibt es immer.» Grundsätzlich sei der Schulrat aber auf einem sehr guten Stand. Der Rat ist offen für Inputs der Eltern, der Bevölkerung und den Parteien. Wettstein hält jedoch klar fest, dass nicht alle Wünsche erfüllt werden können. «Ich möchte also keine falsche Erwartungshaltung wecken. Inputs und konstruktive Kritik nehmen wir natürlich jederzeit gerne entgegen», so Wettstein.

Trotz der Turbulenzen um das Schulratspräsidium war und ist die Schule Gams nach Ansicht des Präsidenten immer eine gute Schule. «Der Schulbetrieb war nie beeinträchtigt. Dies auch dank des Einsatzes der Schulleitungen und der Lehrerteams. Darauf bin ich stolz. Nicht zuletzt unterstützen uns auch die Eltern in unserem Auftrag, die Kinder optimal auszubilden.»

«Die Schule ist wie ein Uhrwerk, bei welchem die verschiedenen Räder ineinandergreifen müssen, um optimale Ergebnisse zu erhalten.»

Die Zukunft der Schule Gams sieht Matthias Wettstein positiv. Die Aufgabe der Schule sei es, die kantonalen Vorgaben zu erfüllen und einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Zudem habe die Schule die Aufgabe, Wissen zu vermitteln und die Kinder optimal auf das selbstständige, verantwortungsvolle Leben, sowie den Einstieg in die Arbeitswelt vorzubereiten. «Diese Aufgaben bleiben. Die Rahmenbedingungen dazu ändern hingegen laufend. Wichtige Themen der Zukunft sind die Digitalisierung und das individuelle, eigenverantwortliche Lernen.»

Das Wohl der Kinder nicht aus den Augen verlieren

In zwei Monaten darf die Schule Gams neue Schülerinnen und Schüler bei sich begrüssen. «Darauf freuen wir uns jedes Jahr», sagt Wettstein. Nicht nur für die Schülerinnen und Schüler, sondern auch für deren Eltern sei dies ein grosser Schritt. «Das Zusammenwachsen der Klasse ist jedes Mal eine Herausforderung. Auch der optimale Austausch mit den Eltern, sowie die unterschiedlichen Erwartungshaltungen können Herausforderungen mit sich bringen, bis sich der Schulalltag wieder eingespielt hat.» Die Schule Gams freue sich jedoch darauf und ist überzeugt, gemeinsam zur Entwicklung der Kinder und der Schule beitragen zu können. «Letztlich ist das Wichtigste, bei den vielen Veränderungen, die uns noch bevorstehen, das Wohl unserer Kinder nicht aus den Augen zu verlieren. Denn schliesslich geht es in der Schule um unsere Kinder.»