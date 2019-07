Das Synchronschwimm-Duett Vivienne Koch / Noemi Peschl will sein Image bei den Kampfrichtern pflegen Vivienne Koch und Noemi Peschl vom SC Flös Buchs kämpfen an den Weltmeisterschaften um Punkte und Anerkennung. Robert Kucera

In jedem einzelnen internationalen Wettkampf wollen Noemi Peschl und Vivienne Koch (von links) die Kampfrichter von ihrem Können überzeugen. (Bild: Robert Kucera)

Kaum hat das Schweizer Duett die erste Hürde gemeistert, folgt bereits die nächste Bewährungsprobe für Vivienne Koch und Noemi Peschl aus Grabs. In Gwangju (Südkorea) finden vom 12. bis 28. Juli die Weltmeisterschaften statt. Seit fast zwei Wochen befinden sich die beiden Flöserinnen mit dem Schweizer Team in einem Trainingslager in Japan, um sich auf die Wettkämpfe vorzubereiten. Neben dem Duett vertreten sie die Schweiz auch im Solo und im Team.

Mit der WM-Teilnahme im Duett ist Koch/Peschl bereits ein erster Meilenstein in Richtung Olympische Spiele 2020 in Tokyo gelungen. «Es war eine lange Selektionszeit und lange unklar, ob wir es wirklich geschafft haben», sagt die 19-jährige Koch.

«Es war Erleichterung und Freude zugleich»,

beschreibt die gleichaltrige Peschl ihre Gefühlswelt, als man das Ziel, auf das man so lange hingearbeitet hat, auch erreicht hat.

Duett steht vor Standortbestimmungen

Nun dürfen sich die beiden Flöserinnen für Olympia empfehlen. Das Duett wird, bis im nächsten Frühjahr die entscheidende Qualifikation stattfindet, so manche Standortbestimmung absolvieren dürfen. Anhand dieser Wettkämpfe sehen Koch/Peschl, wo sie sich in etwa befinden und ob man noch auf Tokyo-Kurs sei – oder im Vergleich mit anderen Ländern im Verzug.

«Es ist sehr wichtig, uns zu zeigen», sagt Koch. Schöpferische Pausen sind kurz zu halten. Die internationalen Anlässe, wie die Weltmeisterschaften, sind mehr als nur Testwettkämpfe im Hinblick auf die Olympia-Quali. «Sie werden mitentscheidend sein. Denn wenn wir da nicht gut sind, können wir es vergessen», spricht Koch Klartext. Und wer gut ist oder nicht, entscheiden letztlich die Kampfrichter.

«Ich denke, wenn man als neues Duett daherkommt, erhält man deutlich weniger Punkte als die anderen»,

umschreibt Peschl die gängige Vorgehensweise im Synchronschwimmen. Es gilt, an jedem einzelnen Wettkampf mit der bestmöglichen Leistung Image-Pflege bei den Kampfrichtern zu machen. «Fakt ist: Es gibt Rangordnungen. Diese aufzu-brechen ist schwierig. Plötzlich um fünf Plätze besser klassiert zu sein, einen Riesensprung nach vorne zu machen, ist nicht möglich», erklärt Koch. Das Duett muss gemeinsam den Weg der kleinen Schritte begehen und Überzeugungsarbeit im Wasser leisten.

Trainingslager hat vor allem im Teambewerb einen hohen Nutzen

Derzeit bereiten sich Vivienne Koch und Noemi Peschl in einem Trainingslager in Japan auf die WM vor. «Die Konkurrenz trainiert acht bis zehn Stunden pro Tag. Dies können wir Schweizer nur in einem kurzen Zeitraum machen», weist Koch auf den Sinn solcher Lager hin. Es gilt, in dieser kurzen Zeit das Bestmögliche herauszuholen.

«Aufholen auf andere Länder können wir allerdings nicht gross»,

bedauert Peschl. «Man hat keine Chance gegen Länder zu konkurrieren, die die ganze Zeit so trainieren», ergänzt Koch. Trotzdem ist das Trainingslager sehr wichtig für die Schweizerinnen. Besonders im Teambewerb. «So kann man mit den Leuten wieder mal zusammen schwimmen», erklärt Peschl. Denn jede Synchronschwimmerin übt die Programmteile im heimischen Bad für sich. «Ohne Trainingslager würde es gar nichts bringen, als Team an internationale Wettkämpfe zu gehen», sagt Peschl weiter.

Doch warum konzentrierten sich die beiden Flöserinnen nicht einfach aufs Duett? «Die Schweiz braucht auch gute Solistinnen. Und man ist froh, dass wir im Team schwimmen, weil wir gute Schwimmerinnen sind», gibt Koch zu Protokoll. Man unterstützt das Schweizer Team tatkräftig.

«Es lohnt sich, es zu machen», freut sich Koch über zusätzliche Trainings und herausfordernde Wettkämpfe. Peschl hofft auf einen anderen positiven Effekt: «In jeder Disziplin kann man auf die Kampfrichter einwirken. So kann sich eine schlechte Team- oder Solo-Leistung auf das Duett auswirken», schliesst Peschl.