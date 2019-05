Grabs hat 4.-Liga-Leader Gams das Siegen schwer gemacht Im Derby zwischen Gams und Grabs war die Ausgangslage klar. Doch der Aussenseiter hat dem Leader alles abverlangt, stand beim Abpfiff jedoch mit leeren Händen da – der Aufstiegsaspirant krallte sich die drei Punkte. Michael Vetsch

Grossaufmarsch im Strafraum: Doch im Spiel Gams gegen Grabs wartete man lange auf das erste Tor. (Bild: Michael Vetsch)

In den ersten Minuten des Spiels FC Gams gegen den FC Grabs ging der Ball gleich mehrfach mit viel Tempo in die Richtung des Grabser Tors. Mit Hilfe von weiten Bällen konnten die Gamser Flügelstürmer immer wieder in Szene gesetzt werden, doch wollte die Verarbeitung dieser Bälle zu Beginn noch zu wenig Zählbarem führen.

Eine Geduldsprobe für Spieler und Zuschauer

«Wir agierten oft mit langen Bällen und haben unser Mittelfeld teilweise komplett überspielt. Deshalb wollte uns auch vieles nicht so gut gelingen, wie wir es uns gewünscht hätten», äussert sich der spätere Torschütze, David Suhner, zu diesem Thema. Sein Coach, Memo Eriten, pflichtete ihm bei und fügte an: «Wir müssen in solchen Spielen klug spielen und geduldig bleiben. Wir kennen unsere Stärken und sollten wissen, dass wir unser Tor irgendwann erzielen werden.» Geduld musste nicht nur von den Spielern auf dem Feld, sondern auch von den Zuschauern aufgebracht werden. Denn bis zur Pause wartete man, trotz guter Gamser Möglichkeiten, vergebens auf einen Torerfolg.

Nach dem Pausentee konnte sich das Gastteam aus Grabs etwas mehr in Szene setzen und kam dem gegnerischen Tor langsam näher. Nach wie vor waren es jedoch die Gamser, welche grundsätzlich gefährlicher blieben. So auch in der 58. Minute, als sie dem Grabser Torhüter, Roland Gantenbein, mit einem akrobatischen Volleyabschluss alles abverlangen konnten.

Doch auch der FC Grabs blieb nicht untätig und konnte sich zwischen der 70. und 75. Minute gleich doppelt mit zwei Riesenchancen belohnen. «Eine dieser beiden Chancen müssten wir einfach im Tor unterbringen, ganz klar. Dennoch bin ich sehr stolz auf meine Mannschaft. Gegen den Leader die Null so lange zu halten, ist nicht selbstverständlich», analysiert Grabs-Coach Thomas Eggenberger und fügt an: «Wenn wir dort ein Tor erzielen, dürfte dieses Spiel anders ausgehen. So ist es nun aber etwas bitter.»

Gutes Spiel gibt der jungen Grabser Mannschaft Moral

Quasi im Gegenzug kamen die Gamser durch Suhner zu ihrem ersten Torerfolg. Nach der zweiten Akrobatikeinlage des Abends, gefolgt von einem erneuten Goalie-Safe durch Gantenbein, konnte Suhner den Prellball erfolgreich in die Maschen hauen. «Klar, wenn man rechnerisch betrachtet noch absteigen könnte, ist man schon etwas unruhig», kommentiert Eggenberger die knappe Niederlage und fügt zuversichtlich an: «So ein gutes Spiel gegen den Leader abzuliefern, hilft der Moral meiner jungen Spieler aber sicherlich.» Auch auf der Gamser Seite mit Coach Eriten gibt man sich mit dem Resultat zufrieden und schaut bereits in die kommenden Partien: «Einfache Spiele gibt es keine – selbst wenn unsere Gegner etwas weniger Punkte auf dem Konto haben als wir.»