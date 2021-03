Das Rote Kreuz verschenkt in der Region 600 Orchideen kranke, beeinträchtigte und betagte Menschen

Das Schweizerische Rote Kreuz (SRK) des Kantons St.Gallen setzt am Tag der Kranken vom 7. März ein Zeichen und verschenkt im gesamten Kanton 3700 Orchideen an kranke, beeinträchtigte und betagte Menschen, fast 600 davon in der Region Werdenberg-Sarganserland. Das geht aus einer Medienmitteilung hervor.