Das Leben des Kampfsportlers Rohy Batliwala aus Frümsen Rohy Batliwala gibt in einem Gespräch Einblick in sein bewegtes Leben als Kampfsportler und Trainer. Der Frümsner ist zudem seit 25 Jahren Geschäftsführer des Kiwi-Kinos Werdenberg.

Batliwala beherrscht verschiedenste Kampfsportarten. Ralph Ribi

Der im Weiler Büsmig bei Frümsen wohnende Rohy Batliwala war in seinen besten Jahren weit über die Schweizer Grenzen hinaus ein Guru des Kampfsports. Zum Gesprächstermin kam der erfolgreiche Kampfsportler humpelnden Schrittes. Kurz davor zog er sich beim Velofahren eine Verletzung zu. Die Folge: Bänderriss am Knie und Meniskusverletzung. Trotzdem bestand er auf ein Gespräch während eines Spazierganges, nach dem Motto: «Ein Indianer kennt keinen Schmerz».

Rohy Batliwala ist Inder, seine Mutter Schweizerin, und geboren wurde Rohy in Ghana. Schliesslich kehrte die Familie nach London zurück, wo sich seinerzeit seine Eltern kennen gelernt hatten. Etwas später erfolgte die Rückkehr in die Schweiz. Batliwala genoss seine Jugend- und Lehrzeit in Winterthur.

Von der Kampfkunst zum Film

Der Kampfsport fasziniert Rohy Batliwala. Ralph Ribi

Im Alter von acht Jahren begann Rohy Batliwala mit Fechten. Später entschied er sich für den Judosport, danach für Karate. «Ich habe in diesem Bereich alles gemacht, was damals angeboten wurde», erinnert sich Rohy Batliwala. Der Kampfsport faszinierte ihn. Nach seiner Lehre als Töffmechaniker zog es ihn im Alter von 20 Jahren nach Asien, um den Kampfsport quasi aus erster Hand kennen zu lernen. Er war in Hongkong und Taiwan. Nach drei Monaten kehrte er zurück in die Schweiz und arbeitete hier ein halbes Jahr – um Geld zu verdienen. «Danach zog es mich erneut nach Taiwan, wo ich einem Chinesen begegnete, der bereit war, mich in die chinesische Kampfkunst Kung-Fu einzuführen. Neben dem Training verdiente ich meinen Lebensunterhalt mehrheitlich als Schwimmlehrer.»

Danach war er etwa vier Jahre in Japan, Korea und auf den Philippinen unterwegs. «Auf den Philippinen besuchte ich Kurse der Stockkampfkunst.» Was ist das? «Die philippinische Stockkampfkunst ist eine Verbindung aus traditioneller Schlagtechnik und der Technik mit Stock oder Stab. Sie wird auch Escrima, Arnis oder Kahli genannt», erklärt Batliwala. Irgendwie schien er getrieben zu sein von der Idee, «seine» Kampfsportart zu finden. Während dieser Zeit lernte er einen Typ aus der Filmbranche kennen, der Filme über Kampfsport produzierte. Also ging die Reise weiter nach Amerika, wo er ein Angebot als Schauspieler bekam, um in einigen Filmen mitzuwirken. Er liess sich nicht zweimal bitten.

Zurück in die Schweiz

Nach fünf Jahren Auslandaufenthalt, vornehmlich in asiatischen Ländern, kehrte Rohy Batliwala in seine Heimat zurück – nach Winterthur. Während dieser fünf Jahre hatte er viel über die verschiedensten Arten und Regeln des asiatischen Kampfsportes gelernt. In der Schweiz eröffnete er vor 35 Jahren sein erstes Kampfsport-Studio in Winterthur. Damals war er wohl einer der Ersten, der den Kampfsport in der Schweiz populär machte. Nach dem ersten Studio in Winterthur folgten später weitere Wing-Thai-Gym-Studios in Schaffhausen, Zürich Oerlikon, Bern und Grenchen. Es waren ehemalige Schüler von Rohy Batliwala, die unter seiner Ägide, mit seiner Unterstützung und nach seiner Philosophie die Studios führten. Irgendwann fokussierte sich Rohy Batliwala im Speziellen auf den thailändischen Nationalsport, das Thaiboxen. Das ist eine Vollkontaktsportart, bei der weitergehende Schlag- und Tritttechniken erlaubt sind, beispielsweise Schläge mit dem Ellbogen, Kniestösse und Umklammerung des Gegners.

2 Bilder 2 Bilder Als Kind begann Rohy Batliwala mit Fechten, dann kam Judo und Karate dazu, später noch viele weitere Kampfsportarten.Bilder: Ralph Ribi Rohy Batliwala eröffnete mehrere Kampfsport-Studios. Ralph Ribi

Erfolg war schon immer sein Ziel

Über seine Erfolge und die Anerkennung von all jenen Menschen, denen er als Trainer das Thaiboxen beibrachte, spricht Batliwala wenig. Das Ziel war für ihn immer klar: Er wollte Erfolg für ihn und Erfolg für die Sportler, die er trainiert. Beispielsweise den Schweizer Thaiboxer kosovo-albanischer Abstammung, Azem Maksutaj, der es bis zum Weltmeistertitel schaffte. Heute betreibt Azem Maksutaj unter anderem das ehemalige Studio Wing Thai Gym von Rohy Batliwala in Winterthur. Batliwala verkaufte das Studio, weil ihn die Liebe ins Werdenberg zog, wo er schliesslich sesshaft wurde.

Dass er den Thaiboxsport in der Schweiz populär machte, nachdem er in den Achtzigerjahren in Winterthur die schweizweit erste Thaiboxschule eröffnete, darüber spricht er auf dem Spaziergang kaum. Genauso wenig wie von den unzähligen Weltmeistertiteln, die er mit seinen Schützlingen erreichte. Auf Nachfrage stellt er bescheiden fest:

«Ja, bis vor ein paar Jahren war ich wohl in der Schweiz ein erfolgreicher Trainer. Aber jetzt … du weisst ja, man wird auch älter.»

Dass er trotzdem erfolgreiche Kämpfer betreut, davon redet er auch nicht. Ebenso erzählt er nur beiläufig von seiner Rolle in den Hollywood-Actionfilmen, obwohl auch diese in der Szene als erfolgreich wahrgenommen wurden.

Das Schicksal spielte mit

Der Kinoleinwand hat er sich wieder zugewandt, als er bereits in der Region Werdenberg wohnte – durch einen glücklichen Zufall. «Als ich wieder einmal durch Winterthur schlenderte, traf ich rein zufällig den Manager vom Kiwi-Kino Winterthur, Manfred Werren. Wir gingen zu einem Kaffee in ein nahestehendes Lokal und sprachen über dies und das. Dabei erzählte ich ihm, dass es mich in die Region Werdenberg verschlagen habe.» Da wurde Werren hellhörig und fragte Batliwala spontan: «Hättest du Lust, die Geschäftsführung vom Kiwi-Kino Werdenberg zu übernehmen, das derzeit gerade im Bau ist?» Batliwala stimmte dem Angebot gerne zu. Gesagt, getan. Seit der Eröffnung im Herbst 1994 ist er Geschäftsführer im regionalen Kiwi-Kino Werdenberg. Er konnte heuer sein 25-Jahr-Jubiläum feiern.

Auf Erfolg trainieren oder aus Spass

Später richtete er in seinem Haus an der Technikumstrasse in Buchs ein kleines Studio ein, in dem er mit Kollegen zum Plausch trainieren konnte. Danach eröffnete er ein professionelles Studio an der Heldaustrasse in Buchs, in dem richtig «auf Erfolg» trainiert wird. Mit dabei sind immer wieder Sportler, die bei Wettkämpfen erfolgreich aus dem Ring steigen. «Es gibt aber auch viele Erwachsene und Kinder, die ins Studio kommen, um sich fit zu halten und aus Spass an diesem Sport», schildert Rohy Batliwala. Vor bald 50 Jahren hat er mit Judo angefangen. Seine Passion zum Kampfsport ist geblieben.

«Das ist mein Leben.

Dieser Sport passt zu mir.»

Jiu-Jitsu hat es ihm angetan

Das traditionelle Brasilianische Jiu-Jitsu (kurz BJJ) ist die «stärkste» Variante, die am Boden stattfindet. Sie sei deshalb eine der wirkungsvollsten Selbstverteidigungsarten. Seit 22 Jahren trainiert Rohy Batliwala das traditionelle BJJ und schaffte es 2001 gar zum Europameister. Das BJJ eignet sich übrigens auch für Frauen und besonders für Kinder und Jugendliche, ergänzt Batliwala. Bei dieser Kampfsportart lernen schon Kinder, mit der Kraft anderer Kinder umzugehen. Sie lernen bereits früh und auf natürliche Art und Weise, mit Gleichaltrigen zu ringen und zu raufen. Das eigene Körpergefühl und die Körperspannung werden geschult. Kinder können miteinander rangeln, ohne den Körper zu verletzen oder zu überfordern. Gleichzeitig wird die Motorik trainiert. Kinder werden dadurch sicherer und selbstbewusster, allfällige Schüchternheit wird abgebaut und soziale Kontakte werden gefördert, indem der respektvolle und faire Umgang füreinander erfahrungsgemäss über das Training hinaus gelebt wird.