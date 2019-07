Das Frisuren-Horoskop war bei der Abschlussfeier im Fokus des Rektors Beni Heeb Elegant gekleidet kamen 15 Coiffeusen und vier Coiffeure zur Lehrabschlussfeier. Alle, die zur Prüfung angetreten waren, haben ihre Lehre erfolgreich abgeschlossen. Heidy Beyeler

Aus der Region Werdenberg haben Stefan Brkic, Sevelen; Soraja Hofbauer (Note 5,1), Buchs und Denis Qafleshi, Werdenberg, die Lehrabschlussprüfung erfolgreich bestanden. (Bild: Heidy Beyeler)

Mit den Worten «Sie haben gut abgeschnitten, dazu gratuliere ich Ihnen» wandte sich BZB-Rektor Beni Heeb an die erfolgreichen Coiffeure und Coiffeusen. Ob die jungen Berufsleute das Horoskop für ihre Prüfungstage wohl gelesen haben, stellte sich Heeb die Frage. Und wie steht es denn mit dem Frisuren-Horoskop? Ja, das gibt es. Und deshalb habe er sich im Zusammenhang mit Lehrabschlussfeier für dieses Horoskop interessiert. Ob Merkmale, die den einzelnen Sternzeichen zugeordnet werden, tatsächlich zutreffen, bleibt offen. Dazu bot Beni Heeb in der Ansprache ein paar humorvolle Beispiele, mit denen er das Publikum erheiterte: «Bei Menschen, die im Sternzeichen Zwillinge geboren wurden, falle auf, dass sie häufig gerne eine freie Stirn haben – sie brauchen Raum zum Denken.» Weitere Attribute für verschieden Sternzeichen folgten, die vielleicht da und dort tatsächlich zufällig zutreffen. Das Publikum erheiterte sich auf jeden Fall ob den geistig-lebendigen Anmerkungen des Rektors. Ob anhand einer Frisur erkennbar ist, in welchem Sternzeichen sie oder er geboren ist, bleibt jedoch offen. Es war ein wohlgelaunter Exkurs, bevor die Übergabe der Diplome erfolgte.

Dankesworte für die schönen Jahre am BZB

Berufsschullehrerin Anita Fehr blickte mit ihren Ausführungen kurz auf die vergangenen drei Jahre zurück, die sie mit den Absolventinnen und Absolventen am BZB erleben durfte. Danach wurden die jungen Berufsleute geehrt und beschenkt.

Eine interessanten musikalische Einladung boten Jacqueline Schlegel und Bianca Schwendener mit ihrer Eigenkomposition (Gesang und Klavier) «Friendship», die sie seinerzeit im Rahmen ihrer Vertiefungsarbeit erschufen. Die beiden schlossen ihre Coiffeurlehre vor zwei Jahren erfolgreich ab. Heuer schafften es Soraja Hofbauer und Alisha Kellenberger auf den ersten Platz mit ihrer Vertiefungsarbeit. Sie werden in dieser Beziehung am nationalen Wettbewerb «Jugend forscht» teilnehmen. Zum Abschluss bedankten sich die beiden Absolventen Danai Morreale und Stefan Brkic im Namen ihrer Klasse bei Anita Fehr und Daniel Morf, Lehrpersonen, für die drei lehrreichen und schönen Jahre, die sie mit ihnen am Berufsbildungszentrum Buchs verbringen durften. Dabei nannten Danai und Stefan einige Episoden aus diesen drei Jahren.

Absolventen und Lehrbetriebe aus der W&O-Region

Coiffeusen/Coiffeure EFZ: Juliana Gantner, Bad Ragaz, Note 5.3 (Orinad Coiffure, Buchs); Selina Oehri, Nendeln, Note 5.3 (Gidor Coiffure, Buchs); Soraja Hofbauer, Buchs, Note 5.1 (Coiffure Domino, Buchs); Stefan Brkic, Sevelen (Haarwerk GmbH, Buchs); Qendresa Fetahi, Oberriet (Nicana GmbH, Buchs); Lara Gassmann, Balgach (Intercoiffure Gabathuler, Buchs); Tobias Nägele, Triesen (Intercoiffure Gabathuler, Buchs); Denis Qafleshi, Werdenberg (Intercoiffure Gabathuler, Buchs).