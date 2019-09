Das Fabriggli bot ein akustisches Alternativprogramm

Wie kaum an einem anderen Samstag war in der Region so einiges los. Der Mut trotz der Wiga vor der Tür ein Alternativprogramm in Form von einem akustischen Konzertabend auf die Beine zu stellen, wurde von einigen Musikenthusiasten und Stammkunden des Werdenberger Kleintheaters mit liebevollem Applaus und offenen Ohren honoriert.