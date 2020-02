Geburtstagsparty im Buchser Kleintheater: Das Fabriggli wurde zum irischen Tollhaus The Led Farmers und Saint City Orchestra spielten zum 40-Jahr-Jubiläum – das Publikum war begeistert.

Rockten das Fabriggli mit ihrer einzigartigen Bühnenpräsenz: die Band Saint City Orchestra. Bild: Heini Schwendener

Lief da etwas falsch beim Line-up der Fabriggli-Geburtstagsparty am Samstagabend? Irish Folk Rock war angesagt, doch zuerst spielen die Iren von The Led Farmers und als Hauptact die St.Galler von Saint City Orchestra. Nein, da lief definitiv nichts falsch, die Abfolge war gut orchestriert. Der Abend entwickelte sich – vom gepflegten, musikalisch hochstehenden und feinfühligen Auftritt der Led Farmers zum unbändigen, lauten und mitreissenden Partysound des Orchesters aus der heiligen Stadt.

Die sechs Musiker der irischen Band boten ein wunderbares Konzert, traditionell, und doch eigenständig und überraschend, wie etwa mit der Nirwana-Hymne «Smells Like Teen Spirit» als Zugabe. Ohne Stromgitarre, aber mit Banjo, Fiddle und Mandoline.

Das Orchester jagte in Socken über die Bühne

Schon bei den Led Farmers blieb kaum ein Bein ruhig. Das Saint City Orchestra zelebrierte im zweiten Teil des Konzertabends das Mitreissende der irischen Rhythmen. Rastlos jagten die Musiker in Socken über die Bühne, spielten auf Whiskeyfässern, reihten lautstark Stück an Stück, atemlos, in horrendem Tempo. Als ihnen die Bühne zu eng wurde, mischten sich Fiddle und Akkordeon unters Publikum. Das Fabriggli war längst ein irisches Tollhaus, die Stimmung kochte. Ein Mann und eine Frau enterten die Bühne und versuchten sich im Stagediving. Das war wohl neu fürs Fabriggli, fast wären sie hart gelandet.