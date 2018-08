The Beauty of Gemina veröffentlicht eine Single Am Freitag erscheint mit «Ghosts» die Single zum neuen Album «Flying with the owls» der Dark-Wave-Band The Beauty of Gemina. Im Herbst gibt es eine Tournee durch Deutschland und ein Heimkonzert in Mels. Armando Bianco

Die neue Single von The Beauty of Gemina erscheint heute, das Album im September. (Bild: Jasmin Rose)

«Ghosts» ist die stringente Weiterführung des auf den letzten beiden Alben «Ghost Prayers» und «Minor Sun» eingeschlagenen Wegs. Der Sound von The Beauty of Gemina ist instrumental reduziert, weniger volatil in der Wahrnehmung, pompöse Parts und hemmungslose Höhepunkte sind rarer geworden. Die Single zum neuen Album «Flying with the owls» strahlt eine düstere Eleganz aus, die Zurückhaltung im Arrangement wirkt sogar effektvoll. Die charismatische Stimme des in Trübbach aufgewachsenen und in Sargans wohnhaften Michael Sele schwingt auf einer sanft treibenden Linie, die Gitarre driftet bluesig ab, schwermütiger Country-Style umhüllt den Song sanft. Das Kunststück des Bandleaders und Masterminds dabei: Auch wenn «Ghosts» musikalische Seitengassen betritt, ist der Weg klar erkennbar: Dark Wave erster Güte.

Scharfer Blick und mit sicherem Stil

Das auf Oktober angekündigte Album «Flying with the owls» setzt im Titel auf die zumeist nachtaktive Eule als Symbol der Weisheit und Intuition. Im antiken Griechenland galt die Eule als Unglücksbote, in anderen Ländern wiederum wurde sie als Glücksbringer gedeutet. Wie oft in der Mythologie, werden die prägenden Wesensattribute flexibel interpretiert. Die Eule besitzt jedoch eine einzigartige Charakteristik mit hervorhebenden Merkmalen. Dank ihrem fokussierenden Scharfblick nimmt sie ihre Umwelt unverfälscht war, Täuschungen sind ihr fremd. Ihr einmaliges Gespür für den richtigen Augenblick macht sie zu einer stilsicheren Jägerin ihrer Ziele. Sie ist in der Tat eine perfekte Beobachterin, die elegant und lautlos durch die Nacht gleitet. Ihr ruhiger, stoisch beobachtender Blick dringt bis ins Innere vor, zum Verborgenen hin. Das Vogeltier und die musikalische und inhaltliche Philosophie des neuen Albums von The Beauty of Gemina laufen also auf eindeutige Gemeinsamkeiten hinaus.

Nach der ausverkauften «Silent Land»-Tour im November 2017 und der mittlerweile ausklingenden «Minor Sun»-Ära, nimmt die Band ihre bewährten Gastmusiker ins Line-up der Tour und bereist dabei vorerst Deutschland und die Schweiz. Am 30. September findet das Heimspiel im Alten Kin Mels statt, davor und danach gibt es Auftritte beispielsweise in Zürich, Bern, München, Frankfurt, Leipzig, Bochum, Berlin, Hamburg und weiteren Stationen. Die treue europa- und weltweite Fanbase macht auch aus diesen Konzerten in den meisten Fällen ein Heimspiel. Michael Sele darf dies als verdientes Ergebnis der hohen Qualität über mehr als Jahrzehnt hinweg werten.