Das breite Dienstleistungsangebot von Solemio wurde präsentiert Der Tag der offenen Tür im Solemio Familienzentrum in Sevelen war ein Erfolg. Viele interessierte Besucherinnen und Besucher fanden sich dazu ein.

Zauberer Danini begeisterte sein Publikum im Solemio Familienzentrum in Sevelen. (Bild: PD)

(pd) Zahlreiche Personen haben die Gelegenheit genutzt, um am Jubiläumstag die Geschäfte an der Industriestrasse 1 in Sevelen zu besuchen. Vor zehn Jahren startete das Solemio Familienzentrum mit der Kinderhüeti. Die stetige Weiterentwicklung führte 2016 zum Titel Familienzentrum, welcher vom Amt für Soziales des Kantons St. Gallen verliehen wurde. Am Tag der offenen Tür erhielten die Besucherinnen und Besucher einen Einblick über die vielen verschiedenen Angebote, wie Elternkafi, Spielgruppe, Events, Hüeti, Beratung, Vermietung, Kinder-Coiffeur und Kinderparty.

Zauber begeisterte Gross und Klein

Der Höhepunkt dieses tollen Tages war die Jubiläumsshow mit Zauberer Danini, welcher mit seinen magischen Künsten Klein und Gross zu verzaubern mochte. Bei strahlendem Sonnenschein gab es anschliessend Wurst und Brot und Kaffee und Kuchen zu geniessen.