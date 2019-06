Das Berufs- und Weiterbildungszentrum Buchs (BZB) feierte am Freitag 50 Jahre Geschichte Das Berufs- und Weiterbildungszentrum BZB an der Hanflandstrasse besteht seit 1969. Am Jubiläum vom Freitag gratulierte am Festakt Regierungsratspräsident Stefan Kölliker per Videobotschaft. Hansruedi Rohrer

BZB-Rektor Beni Heeb begrüsst die vielen Gäste zum Jubiläumsfest. (Bild: Hansruedi Rohrer) Kabarettist Simon Chen präsentiert in der Mehrzweckhalle Ausschnitte aus seinem neuen Programm «Typisch ...». (Bild: Hansruedi Rohrer) Künstler Sandro Montonato aus Buchs schuf das am Jubiläum enthüllte Werk «Gemeinsam zusammen eins». (Bild: Hansruedi Rohrer) Steffan Arends zeigt seine Cocktailmaschine als BZB-Vertiefungsarbeit. (Bild: Hansruedi Rohrer) Die Geschichte der Gewerblichen Berufsschule ist mit Informationstafeln aufgezeigt worden. (Bild: Hansruedi Rohrer) Michael Sochin, einstiger Schüler und Lehrer am BZB, erzählte von früher. (Bild: Hansruedi Rohrer) 6 Bilder BZB

Werner Rutz, bis 1998 Direktor der Gewerblichen Berufsschule; Ueli Tinner, bis 2010 Gesamtleiter und Rektor BZB (nach Fusion mit dem KV) und Beni Heeb, heutiger BZB-Rektor (von links), freuen sich am Jubiläum. (Bild: Hansruedi Rohrer)

Das Fest startete um 11 Uhr mit 14 Street-Food-Ständen auf dem BZB-Parkplatz. Am Nachmittag wurde im Lichthof eine 50-Jahr-Zeitreise mit Infos, Filmausschnitten, Fotos und Schülerpräsentationen –Vertiefungsarbeiten und Auslandprojekte – präsentiert.

Eine Geschichte von Fusionen

Auch habe sich das BZB zum Jubiläum mit einer Skulpturengruppe selber beschenkt, sagte Rektor Beni Heeb. Nämlich mit dem Werk «Gemeinsam zusammen eins» vom ehemaligen BZB-Schüler Sandro Montonato. Für die Gäste fand der Festakt in der Mehrzweckhalle statt, moderiert von Kabarettist Simon Chen. Er zeigte am Abend noch weitere Ausschnitte aus seinem neuen Programm. Die Geschichte der beruflichen Ausbildung in Buchs sei eine Geschichte des permanenten Auf- und Ausbaus, sagte Rektor Beni Heeb. Es sei eine Geschichte von Fusionen und von der Zusammenarbeit in der Region.

«Die BZB-Geschichte ist auch eine Erfolgsgeschichte.»

Und zwar, weil immer wieder zur rechten Zeit die Weichen richtig gestellt worden seien. Trotz neuen Berufen und Lehrmitteln, neuen Begriffen und einem neuen Miteinander habe sich aber am Auftrag der Schule im Grundsatz nur wenig verändert. «Die Lernenden suchen das Gleiche, sie holen sich am BZB das Rüstzeug für ihr späteres Berufsleben.» Die liechtensteinische Regierungsrätin Dominique Hasler überbrachte die Grüsse von ennet dem Rhein, und Stadtpräsident Daniel Gut erwähnte Buchs als Bildungsstandort.

Lehrer wurden zu Freunden

Dabei sei das BZB der Grundpfeiler für den Wirtschaftsstandort Rheintal. Der ehemalige Schüler und auch Lehrer am BZB, Michael Sochin, verriet, dass er diese Schule fast 40 Jahre begleiten durfte. Er erzählte auch, was so alles aufgeboten werden musste, am Einweihungssonntag im April 1969, und wie seine ehemaligen Lehrer zu Kollegen wurden.