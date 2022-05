Eröffnung Erstes queeres Jugendzentrum in Buchs – Vorstand sagt: «Darauf sind wir stolz» Am Freitag wird in der Bahnhofstrasse Buchs das erste queere Jugendzentrum im Kanton St.Gallen eröffnet.

Vorbereitung: Blick in die Buchser Räumlichkeiten.

In Chur gibt es bereits seit längerer Zeit eines, nun kommt mit dem Standort Buchs das erste queere Jugendzentrum hinzu; zusammen sind es die ersten beiden in der Schweiz überhaupt, wie die Verantwortlichen in einer Medienmitteilung festhalten.

«Mit unseren queeren Jugendangeboten in Buchs und Chur begegnen wir Diskriminierung und Ausgrenzung und setzen uns für Inklusion aller Menschen ein», heisst es weiter.

In erster Linie für Menschen bis 27 Jahre

Das Angebot nennt sich treff.LGBT+ Buchs und befindet sich im 4. Stock an der Bahnhofstrasse 29 in der Gass in Buchs. Eröffnung ist morgen Freitag um 17 Uhr, die Räumlichkeiten stehen fortan jeden Freitag ab 17 Uhr jungen Queers, deren Freundinnen und Freunden sowie Kolleginnen und Kollegen offen. Die Alterslimite für Besuchende ist auf 27 Jahre festgelegt. Aber auch Angebote für queere Menschen über 27 Jahren sollen die Möglichkeit bekommen, den Raum für queeres Leben und Kultur zu nutzen. Wer Interesse hat, ein Angebot zu lancieren, dürfe sich gerne vor Ort melden.

«Wir sind stolz, dass wir endlich die Gelegenheit haben, unser einzigartiges Angebot für Kinder- und Jugendarbeit mit dem Schwerpunkt LGBTIAQ+ nun bereits an einem zweiten Standort in einem weiteren Kanton ausweiten und anbieten zu können», so Nino Freuler, Vorstand des Trägervereins sozialwerk.LGBT+. «Es ist unbedingt erforderlich, queeren Menschen Orte wie diese anzubieten, da die Diskriminierung von queeren Menschen in manchen Regionen leider auch trotz gewonnener Abstimmung nicht aufhört», wird er weiter zitiert.

Man habe ein ganzheitliches Konzept, das in der Schweiz einzigartig sei. Damit ist man in Chur vor knapp über einem Jahr gestartet. Die Zahlen zeigen den Erfolg: Rund 1000 junge Menschen hätten das Angebot in Chur besucht, sich beraten lassen, neue Menschen kennen gelernt und neue Perspektiven in Angriff genommen, heisst es in der Mitteilung weiter. «Wir sind stolz, dieses Konzept jetzt hier in Buchs ebenfalls umzusetzen», so Holger Niggemann, Geschäftsleitung des Vereins sowie Fachperson der Jugendarbeit und sexuellen Bildung.

Verschiedene Themen mit Fachpersonen besprechen

Das sozialwerk.LGBT+ schaffe mit seinen Jugendangeboten Raum, in dem sich queere Menschen wohlfühlen, entfalten und austauschen können. Hier dürften sie sein, wie sie sind. Begleitet werden die Jugendlichen während der Öffnungszeiten durch Fachpersonen der Jugendarbeit. Bei den Treffs besteht die Möglichkeit, sich zu alltäglichen Themen wie Schule, Ausbildung, Elternhaus, Freundschaft, Liebe, Sexualität usw. beraten zu lassen. (ab)