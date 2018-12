Dankbare Autofahrer bei Lichtkontrolle: sichtbar sein schafft Sicherheit

Die meisten Autofahrerinnen und Autofahrer, bei denen die Lichtkontrolle auf der Hauptstrasse in Sevelen am Mittwochabend Mängel an den Scheinwerfern ergab, waren dankbar, dass diese gleich vor Ort behoben wurden. Von allen Fahrzeugen, die zwischen 17.30 und 20 Uhr die Kontrollstelle passierten, wiesen lediglich 20 entsprechende Mängel auf - so wenig wie noch nie.