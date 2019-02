Daniel Gut nicht mehr Kantonsrat: «Auf Stadt Buchs konzentrieren» Nach knapp sieben Jahren hat Daniel Gut (SP) am Dienstag seinen Rücktritt aus dem St.Galler Kantonsrat erklärt. Er will sich voll auf das Amt des Stadtpräsidenten konzentrieren. Thomas Schwizer

Daniel Gut (rechts): «Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für meinen Rücktritt als Kantonsrat.» (Bild: Regina Kühne)

«Die Arbeit im Kantonsrat ist recht aufwendig, wenn man sie seriös machen will.» Das stellte Daniel Gut gestern Dienstag auf Anfrage des W&O fest.

«Es gibt in Buchs genügend zu tun»

Er habe seit einiger Zeit offen gelegt, dass er nächstes Jahr nicht mehr zur Wahl antreten wird. Nun hat Gut sich für einen Rücktritt nach Abschluss der Februarsession entschieden, also mit Wirkung ab heute Mittwoch.

Es gebe in Buchs genügend zu tun, sagt der Stadtpräsident, und er wolle die ganze Kraft auf sein Amt als Stadtpräsident konzentrieren.

«Für mich wichtige Themen mit beeinflusst»

«In Themen, die für mich wichtig sind, konnte ich einiges mit beeinflussen», hält Daniel Gut fest. Im Kantonsrat betraf dies vor allem die Bereiche öffentlicher Verkehr insbesondere im Rheintal und Werdenberg, die Stellung des NTB in der neuen Fachhochschule Ostschweiz und Buchs als Regionalzentrum. Zudem sei die wichtige Metropolitanregion Ostschweiz auf gutem Weg.

Gestern Dienstagnachmittag gab die Kantonsratspräsidentin Imelda Stadler offiziell bekannt, dass Daniel Gut zurücktritt. Seine Stimme habe Gewicht gehabt, würdigte sie seine Arbeit im Rat. Kurz danach hat der Rat den Kantonsratsbeschluss über den Bau des Klanghaus Toggenburg verabschiedet. Damit hat Daniel Gut als Kommissionspräsident dieses Geschäft erfolgreich zum Abschluss gebracht.

2016 mit starkem Resultat wieder gewählt

Der Buchser Stadtpräsident ist im Februar 2012 mit 2589 Stimmen als zweiter SP-Vertreter gleich bei der ersten Kandidatur in den Kantonsrat gewählt worden. Vier Jahre später erreichte er mit 3359 Stimmen das mit Abstand beste Resultat auf der SP-Liste und das fünftbeste Resultat aller neun Gewählten.

Dass nun seine Nachfolgerin Katrin Schulthess-Nogler, Gemeinderätin in Grabs, im Hinblick auf die Kantonsratswahlen 2020 bereits Erfahrungen sammeln könne, sei sicher kein Nachteil. Daniel Gut leitete vier vorberatende Kommissionen, zweimal jene betreffend Klanghaus. Auch in seiner Kommissionsarbeit und in persönlichen Vorstössen standen die ihm wichtigsten Themen im Zentrum.

Buchs profitiert von wichtiger Vernetzung

Der Stadtpräsident ist überzeugt, dass Buchs von seiner Tätigkeit im Kantonsrat weiter profitieren könne. Er habe dabei die Vernetzung, insbesondere in der kantonalen Verwaltung, vertiefen können. Ausserdem sei die Stadt mit drei Mitgliedern weiterhin gut im Kantonsrat vertreten.5