Die CVP Werdenberg verteilte Präsente am Bahnhof Die CVP Werdenberg führte in den vergangenen Tagen zwei Verteilaktionen am Bahnhof Buchs durch.

Hansruedi Bucher, Susanna Büchel-Schlegel, Barbara Dürr und Luca Frei von der CVP Werdenberg werben für Stimmen. Bild: PD

(pd) Am Freitagmorgen gaben die Kantonsratskandidierenden der CVP Werdenberg den Pendlerinnen und Pendlern frische Gipfeli, Schoggiherzen sowie Wahlflyer mit auf den Weg. Auch am Montagmorgen erwarteten die Pendlerinnen und Pendler wieder frische Gipfeli sowie zusätzlich Biberli mit dem Konterfei der Regierungsratskandidierenden Bruno Damann und Susanne Hartmann. Susanne Hartmann selbst begleitete die Kandidierenden am Montagmorgen bei ihrer Verteilaktion.

Erfreut über die Gaben am frühen Morgen

An beiden Tagen freuten sich die Pendlerinnen und Pendler sichtlich über die Gaben am frühen Morgen und führten gute Gespräche mit den Kantonsratskandidatinnen und Kantonsratskandidaten der CVP Werdenberg und der CVP-Regierungsratskandidatin.