Curling Wildhauser Junioren gewinnen den heimischen Metzger- & Käsercup im Curlingzentrum Zwölf Teams traten in der Curlinghalle im Munzenriet gegeneinander an. Die Spiele waren teils hart umkämpft.

Turniersieg erspielt: Die Wildhauser Junioren. Bild: PD

Wie immer in der Altjahreswoche fand im Wildhauser Curlingzentrum der Metzger- & Käsercup statt. Zwölf Teams, darunter eine Gruppe junger Männer, die in drei Teams erste Turniererfahrungen sammelten, spielten um die begehrten Naturalpreise von einheimischen Sponsoren. Nach dem ersten Turniertag mit zwei Spielen wurden die ersten sechs Ränge in den Säntis-Cup, die Ränge 7 bis 12 in den Schafberg-Cup eingeteilt.

Das Spiel Wildhaus 2 gegen Obelix Team + 1 CC Ascona war hart umkämpft bis zum letzten Stein. Mit dem Sieg brachten sich die Tessiner in die Favoritenrolle. Wildhaus 1 setzte sich klar gegen das Einsteigerteam «We Ski on the Rocks» durch. Das Duell der beiden anderen Newcomer ging zugunsten der «achtarmigen Reinorgler» aus.

In der letzten Runde hatte Wildhaus 2 Losglück, denn aufgrund von Wiederholungen konnte nicht nach Rangliste gespielt werden. «Albert Curlingstein» hatte gegen Wildhaus 2 ein schwieriges Los. Die Einheimischen konnten viele Ends schreiben, was sie letztlich an die Tabellenspitze brachte. «Obelix Team» und 1 CC Ascona verloren ihr Spiel gegen Wildhaus 1 zwar deutlich, weil für die Rangierung aber die Anzahl Ends entscheidend war, konnte es sich auf dem zweiten Platz halten.

Mit viel Risiko zum Turniersieg

Die ersten Spiele am zweiten Spieltag gingen klar aus. CC Thurgau geriet gegen Wildhaus Joker früh in Rückstand und konnte diesen nicht mehr aufholen. Das «Family-Team» aus Basel kämpfte gut, doch ein Dreierhaus von Wetzikon 1 brachte in diesem Spiel die Entscheidung. Die einheimischen Junioren schenkten ihrem Gegner Wetzikon 2 nichts und gewannen klar.

In der letzten Runde ging es zwischen den beiden Wildhauser Teams um den Turniersieg. Mit einem Dreierhaus und einem gestohlenen Zweierhaus gingen die Junioren in Führung. Diese bauten sie sogar aus, weil ihr Gegner viel riskieren musste. Somit gingen die Junioren als Turniersieger vom Eis.

Das Spiel Thurgau gegen Wetzikon 1 verlief lange ausgeglichen. Im fünften End konnten die Thurgauer vier Steine schreiben. Das reichte letztlich auch zum zweiten Schlussrang. Im Spiel von Wetzikon 2 gegen «Family-Team» hiess es nach sieben Ends unentschieden. Dank eines schön gespielten Steins der jungen Skip Anika Meier konnten die Basler drei Steine stehlen und das Spiel mit 8:5 gewinnen. (pd)