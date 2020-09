Fabienne Curiger und Eleonore Ospelt erreichen beim Dressurturnier Werdenberg jeweils Platz zwei

Bei traumhaftem Spätsommerwetter fanden die diesjährigen Dressurprüfungen im Werdenberg statt. Aufgrund der Absage durch die Covid- Situation der Schweizer Meisterschaften der Kategorie R, welche am Sonntag hätte stattfinden sollen, wurden somit nur am Samstag offizielle Prüfungen durchgeführt. Dies in den Kategorien GA und L.