Crowdfunding Biblio Grabs braucht Geld Der Verein Biblio Sunnschy startete eine Spendenaktion für den Erhalt des Kulturprojekts. Das Ziel: 15'000 Franken.

Bücher haben der Vereinspräsidentin Heidi Gantenbein aus schwierigen Situationen geholfen. Diese Möglichkeit möchte sie an Besucherinnen und Besucher weitergeben. Bild: Lukas Hohmeister

Bücher retten und ihnen ein zweite Chance geben, anstatt sie wegzuwerfen: Nach diesem Motto betreibt der Verein Biblio Sunneschy die Bibliothek an der Markstrasse 1 in Grabs und den Bücherwagen, der unweit von der Bibliothek steht. Vereinspräsidentin ist die Grabserin Heidi Gantenbein. Sie hat das Kulturprojekt zu ihrer Herzensangelegenheit gemacht.

Damit der Verein dieses Projekt auch in Zukunft weiterführen kann, ist er immer wieder auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Deshalb lancierte die Vereinspräsidentin Ende Dezember ein Crowdfunding auf www.lokalhelden.ch, das noch bis Ende Februar läuft.

Eine Spende unterstützt mehr als die Bibliothek

Im Zentrum des Vereins Biblio Sunneschy steht die günstige und flexible Leihgabe und der Verkauf von Büchern in der Bibliothek. Zusätzlich steht hinter dem Volg auf dem Parkplatz ein Bücherwagen, wo Bücher gratis abgegeben und mitgenommen werden können. «Krimis gehen dort weg wie warme Semmel», hält Hedi Gantenbein lachend fest.

Zudem betätigt sich der Verein in weiteren Bereichen: In der Bibliothek bietet die pensionierte Lehrerin eine Betreuung für Kinder an, die es in der Schule schwer haben. Dazu greife sie auf über 50 Jahre Erfahrung zurück. Als ebenso wichtiger Nebenzweig leitet Gantenbein als Nachfolge zum Spatzechörli das neue Sunneschychörli, in welchem 21 Kinder in Trachten gekleidet traditionelle Lieder singen und kleine Theater aufführen. «Mit einer Spende», so die Vereinspräsidentin, «unterstützt man mehr als nur die Bibliothek».

Bis zum Sommer hält sich das Projekt über Wasser

Das Finanzierungsziel, welches sie auf der Crowdfunding-Website gesetzt hat, beläuft sich auf 15'000 Franken. Davon kann der Verein laut Website die Miete des Lokals für ein Jahr bezahlen. Weiter könne man den Verein auch mit einer Mitgliedschaft unterstützen. «Aktive Mitglieder sind besonders gewünscht», sagt die Grabserin lachend. Der Mitgliedschaftsbeitrag beläuft sich auf 30 Franken pro Jahr.

Bis zum Sommer würde der Verein mit dem Geld noch auskommen, gibt die Präsidentin zu verstehen. Das liegt unter anderem daran, dass die eigentlich pensionierte Lehrerin selbst im Alter von 72 Jahren weiterhin in der Schule aushilft. «Weil das nur noch bis zum Sommer läuft, muss ich nachher aber mehr aufs Geld schauen», erklärt Gantenbein. Pessimismus scheint ihr bei dem Gedanken daran aber nicht aufzukommen. Sie sagt: «Ich bin zuversichtlich, dass es irgendwie klappt.» Auch wenn sie dafür Bettelbriefe schreiben muss.

Hinweis Spende und Website: www.lokalhelden.ch/bibliosunneschy oder auch auf der Website www.bibliosunneschy.ch