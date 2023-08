Coronahilfen «Ich fühle mich völlig verarscht» – Werdenberger Kleinstunternehmen schlagen Alarm, weil sie durch das Fangnetz der Härtefallhilfen fallen Kleinstunternehmer wie Lucien Nigg, Betreiber des Greifvogelparks Buchs, und Jonny Gauer, Betreiber des Jonnys Lion Cave, hoffen weiterhin auf Härtefallentschädigungen. Sie fühlen sich von der neuen Regelung übergangenen und hoffen auf Anpassung.





Exklusiv für Abonnenten

Jonny Gauer gewann bereits den Kulturpreis der Gemeinde Wartau. Bild: Michel Canonica

Seit Dienstag sind Gastrobetriebe und Freizeiteinrichtungen für Besucher erneut geschlossen. Besonders ärgerlich ist dies für Kleinstunternehmer wie Lucien Nigg, Betreiber des Greifvogelparks Buchs und Jonny Gauer, Betreiber des Jonnys Lion Cave: Die neue Härtefallentschädigung, die ab Januar ausgezahlt wird, gilt nur für Unternehmen mit über 300 Stellenprozent beschäftigtem Personal. Jonny Gauer, Betreiber des Jonnys Lion Cave sagt:

«Ich fühle mich völlig verarscht, dass grosse Unternehmen von der neuen Härtefallregelung gebrauch machen können, kleine aber nicht.»



Regierung will auf das Problem zurückkommen

Die St. Galler Regierung hat jedoch schon angekündigt, dass sie auf dieses Problem zurückkommen will, sagt der Generalsekretär des Volkswirtschaftsdepartements, Thomas Unseld, auf Anfrage des W&O. Die für Entschädigung benötigten Stellenprozent werden reduziert, um wie viel kann er aber noch nicht sagen. Ob diese Reduktion dem Greifvogelpark und dem Lion Cave zugutekommen wird, ist demnach noch unklar.

Wie alle Tierparks musste der Greifvogelpark im Frühjahr seine Tore für Besucher schliessen. Die Kosten für Personal und Futter blieben jedoch. Von den staatlichen Ausfallentschädigungen für den Kultursektor waren Tierparks jedoch ausgeschlossen. Lucien Nigg konnte dies kaum fassen:

«Wir bringen den Besuchern die Natur und den Umgang mit ihr näher.»



Lucien und Zora Nigg sind auch für Seminare und Schulungen gefragt. Bild: Hanspeter Schiess

«Ich habe mittlerweile wenig Hoffnung auf Unterstützung», sagt Lucien Nigg. Auch ein Darlehen, dass ihm im Frühling anstatt einer Ausfallentschädigung angeboten wurde, lehnte er ab.

«Den Strick um den Hals mache ich mich nicht noch selbst.»

«Wenn wir im März wieder anfangen können, kommen wir über die Runden.» Er bleibt zuversichtlich: «Man muss immer nach vorne schauen.» Auch Jonny Gauer sagt: «Dank vielen Spenden und grosser Solidarität schaffe ich es bis in die warme Jahreszeit.» Die Situation sei und bleibe aber sehr angespannt. Dies sieht auch Lucien Nigg vom Greifvogelpark so.



5 Bilder 5 Bilder Im Greifvogelpark findet man neben einheimischen Arten auch exotischere Tiere wie etwa dieser Gänsegeier. Bilder: Michael Braun

Schliessung der Gastrobetriebe weniger schlimm als Sperrstunden

Auch Jonny Gauer ist mit 190 Stellenprozent von der Härtefallregelung ausgeschlossen. «Die Situation ist sehr angespannt.» Für seine Mitarbeiter kann er, wie Lucien Nigg, Kurzarbeitsentschädigung beziehen. Die Situation sei aktuell aber besser als bis anhin, als die Gastrobranche mit den verkürzten Öffnungszeiten zu kämpfen hatte.

«Das war faktisch schon ein Lockdown für uns.»

Auch er geht davon aus, es bis in die warme Jahreszeiten zu schaffen.

Im Herbst nahm die Anzahl Besucher ab

Sowohl in Jonnys Lion Cave als auch im Greifvogelpark war die Situation im Sommer gut. Als die Temperaturen aber wieder sanken, seien viele Leute nicht mehr gekommen, sagt Jonny Gauer. «Wahrscheinlich aus Angst vor Corona oder einer allfälligen Quarantäne.» Das Pub in Trübbach öffnet normalerweise erst um 17 Uhr. Mit den begrenzten Öffnungszeiten, die bis anhin galten, hätte Gauer nur für zwei Stunden öffnen können. Daher passte er die Öffnungszeiten an und erweiterte diese sogar über das Wochenende. Dennoch sei es für die Gastrobranche faktisch ein Lockdown gewesen.

«Wir konnten weiterhin öffnen und erhielten daher keine Unterstützung, der Bundesrat reif aber dazu auf zu Hause zu bleiben.»

Das Schliessen an sich sei daher nicht schlimm gewesen, denn nun könne man damit rechen, dass irgendwelche Unterstützung kommen werde. Ausserdem habe er durch die Spenden und Zuwendungen Mut und Kraft zurückgewonnen, die er in der Zwischenzeit langsam verloren hatte.



Zora Nigg mit einer Schnee-Eule, die sie genau beobachtet. Bild: Michael Braun

Anders sieht es beim Greifvogelpark in Buchs aus, denn dieser hätte von November bis März geöffnet. «Wenn man nirgendwohin in die Ferien gehen kann, hätten wir vor allem über die Weihnachtsferien viele Besucher gehabt», sagt Inhaber Lucien Nigg. Dies zeigte sich im Sommern, als der Greifvogelpark viele Besucher aus der ganzen Schweiz begrüssen durfte. Viele Leute seien auch Patenschaften mit einem Greifvogel eingegangen oder haben Gutscheine gekauft. Auch die Ortsgemeinde und das Elektrizitätswerk Buchs seinen ihnen finanziell entgegengekommen.



Finanzloch konnte im Sommer nicht gefüllt werden

Dennoch konnten Lucien und seine Frau Zora, das durch den ersten Lockdown entstandene Loch in den Finanzen im Sommer nicht ausgleichen. Neben den Besuchern fielen auch Seminare, Auftritte an Veranstaltungen sowie Filmprojekte, bei denen sie mit ihren Greifvögeln mitwirken, weg. Mit finanziellen Hilfen des Kantons oder des Bundes rechnet er aber nicht mehr.