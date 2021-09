Corona Geduld beim Testen und Impfen: Die Zertifikatspflicht in vielen Bereichen des Alltags stellt Apotheken und Impfzentren vor Herausforderungen. Grosse Nachfrage bei kleiner Kapazität: Die Terminkalender in Apotheken und im Impfzentrum Buchs sind diese Woche voll.

Spritze um Spritze wird vorbereitet und deren Inhalt schliesslich als Impfung gegen Covid-19 verabreicht. Pablo Gianinazzi / KEYSTONE/Ti-Press

Im Akkord wird derzeit überall in der Schweiz in den Apotheken getestet. Die Adler Apotheke in Buchs macht da keine Ausnahme. Genaue Zahlen, so ist von Jasmin Marquart zu vernehmen, gebe es nicht. Doch sie hält fest, dass die Nachfrage nach Antigen-Schnelltests gross sei. Eine Herausforderung für sie und ihre Angestellten. Doch am Anschlag sei man nicht. Den Ansturm kennt das Adler-Team bereits aus der Ferienzeit bestens.

Eher am Anschlag sind wohl jene Personen, die nun einen Test machen wollen, respektive aus verschiedensten Gründen dazu gezwungen sind. Denn für einen Test gehe man nicht in eine Apotheke, wie wenn man Tabletten gegen Kopfschmerzen kaufen wolle. Wer sich testen lassen will, muss sich erst mal online anmelden. «Wir sind bis weit nach hinten ausgebucht», berichtet Marquart. Der Gang ins Internet bestätigt diese Aussage rasch: Erst am 4. Oktober ist wieder was frei.

Im zweiten Werdenberger Beispiel, die Apotheke Coop Vitality in Haag, geht es dagegen etwas früher: «Schon» am Mittwoch, 22. September, sind drei Termine am Morgen zwischen 9.45 und 10.30 Uhr (Stand: Montagnachmittag, 13.9.) frei. In der Woche darauf gibt es noch mehr Auswahl.

Termine ausgebucht, langes Warten bei Walk-In

Doch auch die Geduld jener Werdenberger, die sich nun impfen lassen möchten, wird auf eine harte Probe gestellt. So sind die zwei nächsten Tage, für die man sich online für die Impfung im Impfzentrum Buchs registrieren lassen konnte, bereits ausgebucht. Der Donnerstag, 23. September, wird auf der Homepage wir-impfen.ch als der frühest mögliche Impftermin in Buchs angegeben. Auch in den anderen Impfzentren im Kanton St. Gallen sind alle Termine in dieser Woche vergeben.

Wer nicht so lange warten will, kann es diesen Freitag spontan versuchen. Das Walk-In-Angebot für Buchs gilt jeden Freitag von 11 bis 18 Uhr. Neben der Mitnahme der ID und Krankenkassenkarte sollte auch an bequemes Schuhwerk und gelassene Miene gedacht werden. Denn die Warteschlange vor dem Impfzentrum an der Bahnhofstrasse 57 betrug am letzten Freitag zu Spitzenzeiten über 50 Meter.